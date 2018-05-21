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Eski CHP'li Hurşit Güneş'ten liste yorumu: İnce'ye yakın olanlar tasfiye edildi

"Aklından liderlik geçirenler liste dışı, geçirmeyen ama ürkülenler de liste dışı"

21 Mayıs 2018 13:51

Eski CHP'li Hurşit Güneş, sosyal medya hesabından CHP'nin dün açıkladığı mileltvekili aday listesini değerlendirdi. İnce'ye yakın olanların tasfiye edildiğini iddia eden Güneş, "Aklından liderlik geçirenler liste dışı. Geçirmeyen ama ürkülenler de liste dışı" ifadesini kulandı.

TIKLAYIN - İşte CHP'nin milletvekili aday listesi

İşte eski CHP'li Hurşit Güneş'in o açıklaması şöyle:

Günaydın. CHP listeleriyle ilgili görüş mü?

1) MYK Üyeleri bakan olamayacaklarını düşünmüş. Onların hepsi listede!

2) ikaz veya itiraz edenler liste dışı.

3) Aklından liderlik geçirenler liste dışı. Geçirmeyen ama ürkülenler de liste dışı.

4) @vekilince ‘ye yakın olanlar da.

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