Demokrat Partili Enginyurt'tan AKP'li Sayan'a: Biz de CHP ile aynı salonda 700 kişi iftar yapmak istiyoruz

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP Ağrı Gençlik Kolları'nın gündem olan sahuruyla ilgili olarak Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 21 bin lira ödendiğini hatırlatarak, "Aynı salonda ben de sahur yapmak istiyorum" dedi.

DP'li Enginyurt, TELE1’de Begümhan Aydoğan’a yaptığı açıklamada, CHP Ağrı İl Başkanına seslenerek “Biz de CHP ile birlikte Demokrat Parti olarak sahur düzenlemek istiyoruz. 21 bin lirayı ben ödeyeceğim” dedi.

Behümhan Aydoğan’ın masrafları Savcı Sayan’ın karşıladığını hatırlatmasının üzerine konuşan Cemal Engünyurt, “Savcı Sayan benim okuldan da arkadaşımdır. Savcı Sayan’a çağrıda bulunuyorum. Biz CHP ile birlikte Demokrat Parti olarak aynı salonda 700 kişi iftar yapmak istiyoruz. Belediye başkanı bizimkini de karşılarsa çok memnun olurum. Ama buna ihtiyacımız yok. Savcı Sayan bu salonla görüşsün. Ben 21 bin lirayı kendim karşılıyorum. Ben de katılacağım” diye konuştu.

AKP Ağrı Gençlik Kolları'nın sahur etkinliği sosyal medyada paylaşılmış, kısa sürede gündem olmuştu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sahur programının 700 kişilik olduğunu ve belediye tarafından 21 bin lira ödendiğini söylemişti.

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