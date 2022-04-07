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AKP Ağrı Gençlik Kolları Başkanı, sahur programından video paylaşıp gelen tepkiler üzerine sildi

Metiner: Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem

07 Nisan 2022 21:50

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, düzenledikleri sahur programından bir video paylaştı, gelen tepkiler üzerine tweet'i sildi.

Selçuk sahur programından bir video paylaştı. Videoda gençlerin tef çaldığı anlara yer verildi. 

Tweet'i alıntılayan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları başkanımız lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?" dedi. Bu tür paylaşımların AKP'ye zarar verdiğini savunan Metiner, "Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" diye yazdı. 

Selçuk da gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı. 

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da Ağrı'daki sahur etkinliğinden fotoğraflar paylaşarak şunları yazdı;

"Ağrı böyle coşku dolu bir sahur sofrası bugüne kadar görmedi  Ağrı’nın Üniversiteli AK Gençlik’i ile sahur sofrasında bir araya geldik, birbirinden coşkulu ve güzel anlara şahitlik ettik. Teşekkürler Ağrı, Teşekkürler AK Gençlik"

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