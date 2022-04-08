Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AKP'nin tepki çeken sahurunun faturasını paylaştı: "İmamoğlu'nun zamlarını gündemden düşürmek için Ağrı'ya yüklenmeyin"

AKP Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından paylaşılan sahur yemeği görüntüleri parti içinde büyük tartışma yarattı. Tepkilerin ardından silinen sahur görüntülerinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılan etkinlikte verilen kahvaltı tabaklarının faturasını paylaştı.

Sayan, paylaştığı video ile yaptığı açıklamada "İmamoğlu'nun zamlarını gündem düşürmek için bir kahvaltı maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorsunuz. Zorunuza gidebilir. İmamoğlu'nun zamlarını gündemden düşürmek için Ağrı'ya yüklenmeyin, Ağrı'nın huzurunu bozmayın" dedi.

Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı fatura ile "Bu fatura mı yüksek, Kılıçdaroğlu’nun otel faturası mı ? Bu faturamı yüksek, İmamoğlu'nun balık faturası mı ? Haydi vicdani yorum yapın.. Yoksa 30 liralık kahvaltıyı Ağrılı gençlere çok mu gördünüz.." ifadelerini kullandı.

Bir video yayınlayarak gelen tepkilere yanıt veren Sayan, "Dün gece 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon"