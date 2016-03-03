Demirtaş'tan Sur açıklaması: İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz, yargılanacaksınız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2 Aralık bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır’ın Sur ilçesi için ‘’Haydi Sur’a, ablukayı kaldırmaya’’ çağrısıyla dün başlayan eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Demirtaş, ‘’Sur’da vahşet AKP’nin hakkı değildir’’ ifadelerini kullanırken, insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmayacağını hatırlatarak, ‘’Bir gün sizi uluslararası mahkemelerde yargılatacağız’’ ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sur'daki durum netleşene kadar sessiz kalmayacağız. Tehdit edebilirler, çarpıtabilirler ama biz geri adım atmayacağız.

Diyarbakır'ın mesajını doğru okumak yerine çarpıtmaya kalkanlar yanılır. Çağrımız kesintisizdir. Bugün de 4'te Sur'a yürüyeceğiz.

Sur'da vahşet AKP'nin hakkı değildir. Hükümet silahlı insanlarla mücadele edecekse bunun da hukuku var.

Yıl 2016. Burnumuzun dibinde, Sur'da AKP bunları yapacak, biz de itiraz etmeyecek miyiz?

Davutoğlu ve İçişleri Bakanı hiç doğruyu söylemişler mi ki "Sur'da sivil yok" demeleri doğru olsun?