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Politika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş hakkında soruşturma başlattı

Soruşturmanın, Demirtaş'ın dünkü açıklamaları hakkında açıldığı bildirildi

01 Mart 2016 20:36

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklama nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlattı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Felat Bozarslan'ın haberine göre, Soruşturma kapsamında Demirtaş ve Yüksek'in dün yaptığı konuşmaların kayıtlarının incelemeye alındığı öğrenildi. Soruşturmanın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütüldüğü öğrenilirken, yapılacak incelemede suç unsuru bulunması halinde Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderileceği öğrenildi.

 

Dünkü açıklamalar

 

Selahattin Demirtaş, dün Sur ilçesinde 3 aydır devam eden operasyonun sona ermesi için oturma eylemi başlatmıştı.

Dünkü konuşmasında Diyarbakır'da 90 gündür Sur'da operasyonların durması için eylem ve protestoların olduğunu söyleyen Selahattin Demirtaş, "Bunu yapmamıza rağmen ablukanın kalkmasına izin verilmiyor, illa o bölgede bulunan insanların hepsinin katledilmesi isteniyor. Biz bu gidişata dair asla hiçbir zaman rıza göstermedik, Diyarbakır halkı da İstanbul ve Avrupa'da yaşayanlar da asla rıza göstermedi" demişti.

Demirtaş, dün Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, şu çağrıda bulunmuştu: "3 aydır şehrin ortasında 24 saat bir savaş yürütülmesini olağan bir durum olarak görmüyoruz. Tüm Diyarbakır halkı Sur'daki ablukanın kalkması için ayakta olmalıdır. Çarşamba saat 16.00'da herkes bulunduğu yerden Sur'a doğru yürümelidir. Mahalle ve ilçelerden bu demokratik bir haktır. Tek bir insanın canına, malına zarar vermeden zarar gelmesine müsamaha etmeden bu demokratik hakkımızı kullanacağız. Halkımızdan ricamız kararlı ve ısrarlı olunmalıdır. Abluka da kalkmadan geri adım atmayacağız demelidir herkes. Bütün STK, meslek örgütleri, işçi, esnaf örgütleri ve kentimizdeki bütün derneklere çağrımızdır."

 

İki soruşturma daha açılmıştı

 

Aralık ayında da Demirtaş hakkında iki ayrı soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş hakkında "özerklik" konusundaki açıklamaları nedeniyle soruşturma açmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Hatip Dicle, Kamuran Yüksek, Selma Irmak ve Sebahat Tuncel hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı.

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