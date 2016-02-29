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Demirtaş Sur nöbetinde

HDP Eş Başkanı, Diyarbakır halkını Sur'a yürümeye çağırmıştı

29 Şubat 2016 23:04

Veysi Polat

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek sokağa çıkma yasağının 90 günü geride bıraktığı Diyarbakır’ın Sur ilçesinde  yasakların kaldırılması için Dicle Fırat Kültür Merkezi’nde (DFKM) Sur nöbetine başladı. 

Dicle Fırat Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında ikinci bir Cizre vakasının yaşanmaması için Diyarbakır halkını Çarşamba günü saat 16.00’da Sur’a yürümeye çağıran Demirtaş açıklama sonrası kültür merkezinden ayrılmadı.

Çatışmaların yaşandığı yasaklı 6 mahalleye 100 metre mesafede bulunan kültür merkezinde Demirtaş’ın yanında DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek, HDP milletvekilleri ve Sur’da mahsur kalanların yakınları da bulunuyor.

Nöbet sırasında Savaş ve Hasırlı mahallerinde patlama ve silah sesleri geldi.

Demirtaş oturma eylemi başlattı, Sur'a yürüyüş çağrısı yaptı

 

Demirtaş: Bu demokratik bir haktır

Demirtaş, öğlen yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

“3 aydır şehrin ortasında gözümüzün önünde 24 saat tank topla bir savaş yürütülmesini biz olağan bir durum olarak görmüyoruz. Bu kapsamda bütün halkımız çevre mahalle ve ilçeler, artık Sur’daki ablukanın kalkması için tümden ayakta olmalı. Somut bir planlama ve öneriyle halkımıza şu çağrıyı yapıyoruz; çarşamba günü saat 16.00’da öğlen sonrası herkes bulunduğu yerden Sur’a doğru yürümelidir. Bütün mahallelerden. Bu, demokratik bir haktır. Anayasa’nın halkımıza tanıdığı bir haktır. Tek bir insanın canına malına zarar vermeden, zarar gelmesine müsamaha etmeden demokratik hakkımızı kullanacağız. Benim gözümün önünde bir katliam yapılmasına izin vermeyeceğim demeli ve yürümelidir. Ricamız şudur; ısrarlı ve kararlı olunmalıdır. Abluka kalkmayana kadar geri dönmeyeceğiz demelidir herkes”

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