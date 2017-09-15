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Demirtaş ve Zeydan'dan Tuğluk'a başsağlığı mesajı: Cenazeye saldırı AKP ve yandaş medyanın ürünü

"Cenazeye saldırmaya cüret eden saygısız güruhu lanetliyoruz"

15 Eylül 2017 15:11

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan, HDP'nin Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırıyı kınadı.

Demirtaş ve Zeydan, gönderdikleri başsağlığı mesajında Hatun Tuğluk’un hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Mesajda, "Hukuk dışı bir şekilde cezaevinde tutulan Eş Genel Başkan Yardımcımız Sayın Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un vefatından büyük üzüntü duyduk. Hatun Hanım'a rahmet, Aysel Hanım'a ve bütün ailesine, dostlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ankara’daki defin esnasında cenazeye saldırmaya cüret eden saygısız güruhu lanetliyoruz. En temel ahlaki ve insani değerlerini yitirmiş bu anlayışın sürekli olarak bizleri hedef haline getiren AKP yöneticileri ve yandaş medyanın ürünü olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Toplumun genelinin bu soysuzluğa prim vermeyeceğine inanıyor, bu acı gününde on milyonların yüreğinin Aysel Tuğluk’la birlikte olduğunu biliyoruz” denildi.

Ne olmuştu?

Önceki gün vefat eden Hatun Tuğluk’un cenazesi Ankara Batıkent’teki bir cemevinde yapılan törenin ardından İncek Mezarlığı’na getirilmişti. Mezarlık çevresinde toplanan bir grup, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” diyerek törene katılanlara saldırmış, cenazeyi ailenin almaması durumunda kendilerinin çıkaracağını söyleyerek tehdit etmişti. Aile de cenazeyi gömüldüğü mezardan çıkararak Tunceli’ye göndermişti. Hatun Tuğluk'un cenazesi dün Tunceli’de toprağa verilmişti.

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