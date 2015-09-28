Demirtaş: Tayyip Erdoğan tek adam rejimi inşa etmeye çalışıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tek adam rejimi inşa etmeye çalışmak ve buna engel olarak gördüğü partisini itibarsızlaştırmak için çatışmalı süreci yeniden başlattığını öne sürdü.

Avrupa Konseyi’ndeki Sol Grup’un toplantısında konuşan Selahattin Demirtaş, “Tayyip Erdoğan daha çok kendi şahsında bütünleşmiş, belki adına diktatörlük diyebileceğimiz bir tek adam rejimi inşa etmeye ve kurmaya çalışıyor. Maalesef kendisi dışında herkesi ülkenin düşmanı ve tehdidi olarak görmeye başladı ve bu şekilde lanse ediyor. Partimizin son seçimlerde ortaya koyduğu başarı ile birlikte artık AKP’nin tek başına iktidar gücünü yitirmesi bu açıdan onu çok öfkelendirdi.” dedi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan’ın bu seçimde seçmenin yanıltıldığını, aslında kendisinin çok sevildiğini ve bu sonucun kabul edilemez olduğunu düşündüğünü iddia eden Demirtaş, şöyle devam etti: “Çünkü Türkiye toplumu için çok önemli şeyler yaptığına inanıyor ve halkın kendisine biat etmemesi vesilesiyle halka çok kızgın. Ama bu seçimde işi garantiye almak için özellikle partimizi zor durumda bırakmak, seçmen nezdinde itibarsızlaştırmak için Türkiye’de yeniden bir çatışmalı süreç başlattı ve maalesef ki her gün Türkiye’de ölümler ve ciddi savaş olayları yaşanıyor.”

'Erdoğan'ın yaptığı hiçbir şeyin Türkiye'nin çıkarına olmadığını düşünüyoruz'

Erdoğan’ın İmralı ile görüşmeleri sonlandırdığını ve müzakere masasını devirdiğini ifade eden Selahattin Demirtaş, “Şu anda yaptığı hiçbir şeyin Türkiye’nin çıkarına olmadığı inancındayız. Biz daha çok Türkiye’de bir arada yaşama, bütün toplumsal kesimlerin özgür bir ortamda yaşama duygusunu güçlendirmeye çalışıyoruz.” dedi.

'Türkler ve Kürtler birbirine karşı nefret duygusu beslemiyor'

Türkiye’de iç savaş duygusunu öne çıkarmaya çalışan kesimler olduğunu ifade eden Demirtaş, “Bu şüphesiz ki son dönemde giderek artıyor. Ama 90’lar ve 2000’li yılların başı ile kıyasladığınızda Türkiye toplumu çok daha fazla birbirini anlamaya çalışan bir topluma dönüştü. Türkler ve Kürtler birbirine karşı nefret veya düşmanlık duygusu beslemiyorlar. Bu noktaya getirmek isteyenler olabilir ama partimizin ve partimiz gibi birçok duyarlı çevrenin çağrıları, yaptıkları çalışmalar, mitingler, yürüyüşler, barış girişimleri toplumun bir arada yaşama isteğini daha fazla görünür hale getiriyor.” diye konuştu.

Avrupa Konseyi, seçmene 'korkmayın' mesajı vermeli

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’deki seçim sürecini gözlemleyecek Avrupa Konseyi heyetinin, şimdiden yapacağı açıklamalarla seçmene ‘yanınızdayız’ mesajını vermesini de istedi.

Demirtaş, Avrupalı gözlemcilerin ve yetkililerin; seçim güvenliği için Türkiye’deki seçmene ‘yanınızdayız, korkmanıza gerek yok’ mesajını vermesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Selahattin Demirtaş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Anne Brasseur ile de bir araya geldi.