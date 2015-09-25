Demirtaş: Cumhurbaşkanı silahların susmasını istemiyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın silahların susmasını istemediğini öne sürdü. Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen'le görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Demirtaş, “Düşünün bir ülkenin cumhurbaşkanı silahların susmasını kabul etmiyor, doğru bulmuyorum diyor yani silahların bu haliyle konuşması herhalde onu daha çok memnun ediyor ki bu çok acı bir durum maalesef” ifadelerini kullandı.

Görüşmeleri değerlendiren Demirtaş, “Burada oy verme işlemi erken başlayacak onun için biz Danimarka Dışişleri bakanından randevu istemiştik. Avrupa’nın öncelikli konusu mülteci sorunu doğal olarak Suriye ve bölgedeki gelişmeler ilgi alanı, Bununla ilgili olarak görüşlerimizi paylaştık” şeklinde konuştu.

DHA’da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Jensen’in “PKK Kürtlere ve barış sürecine zarar veriyor, Erdoğan’a fırsat yaratıyor” şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Demirtaş, şunları söyledi:

“Haberinizi okudum. Kendisi bütün görüşlerini açık yüreklilikle paylaştı. Biz de çözüm önerilerimizi Türkiye’de kamuoyuyla paylaştığımızı söyledik. Çözüm önerilerimizi kendisiyle paylaştık. Evet biz de şiddet yoluyla çözüm yolunu benimsemiyoruz. Mutlaka şiddet durmalı, masaya taraflar oturmalı. Ölümler kan, gözyaşı durmalı. Bu konuda HDP’nin tutumu çok net ve açıktır. Şu anda masaya, görüşmelere dönüşün önündeki en büyük engel, maalesef ki devleti, hükümeti yönetenlerin katı tutumudur. Bizim yaptığımız çağrılara PKK’nın üst düzey yöneticileri olumlu cevap verdiler aslında yani ateşkesle birlikte gözlemcilerin denetiminde görüşmelere dönülmesini kabul ettiler. Ama biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı silahların susmasını kabul etmiyorum dedi. Silahların derhal bırakılması lazım dedi. Yani düşünün bir ülkenin cumhurbaşkanı silahların susmasını kabul etmiyor, doğru bulmuyorum diyor yani silahların bu haliyle konuşması herhalde onu daha çok memnun ediyor ki bu çok acı bir durum maalesef.”