Demirtaş: HDP'yi baraj altında bırakma formülleri aranıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "1 Kasım'daki milletvekili genel seçimlerinde HDP'yi barajın altında bırakma formülleri aranıyor" dedi.

Leverkusen'deki Smidt Arena'da düzenlenen "Dayanışma Gecesi"nde konuşan Demirtaş, 7 Haziran akşamından bu yana Türkiye'de anayasa ve hukukun askıya alındığını öne sürdü.

Selahattin Demirtaş, "Ülkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetildiğini" ifade ederek, "Yetkisi olmamasına rağmen 7 Haziran'dan bu yana hiçbir şey olmamış gibi devleti yönetiyor" dedi.

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Yalanlarla, iftiralarla söylemediğimiz şeyleri söylemişiz gibi, söylediğimiz şeyleri çarpıtarak her türlü dezenformasyon ve kirli savaş propagandalarıyla bizlere karşı çok çirkin bir propaganda yürüttüler. Buna rağmen kazandık. Buna rağmen halkımız bütün oyunların farkında olduğu için Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi birleştiler."

"HDP'yi baraj altı bırakma formülleri aranıyor'

Selahattin Demirtaş, 1 Kasım'daki milletvekili genel seçimlerinde "HDP'yi barajın altında bırakma" formüllerinin arandığını söyleyerek, "HDP bir barış ve kardeşlik projesi, halkların bir arada yaşama projesi olarak ortaya çıktığı için HDP'nin faal olduğu zemini dinamitlemek, HDP'nin üstünde yükseldiği tabanı birbirinden ayrıştırmak için müzakereyi bitirdiler" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çözüm süreci'ni sonlandırdığını" savunan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Ateşkesi bitiren adımlar attı. Yeniden savaşı başlattı. Çünkü şunu düşünüyor; HDP barış ortamında büyüdü, barış ortamından faydalandı. Dolayısıyla savaş olur, cenazeler gelirse, Türkiye toplumu HDP'yi baraj altında bırakacaktır. Hesabı bu. O nedenle Türk bayrağına sarılı gencecik bedenlerin tabutuna elini koyarak miting konuşmaları yapabiliyor. Şimdi artık tabutlardan medet umuyor. Sandıktan umudunu kestiği için tabutlarla yeniden iktidarını kazanmaya çalışıyor."

Selahattin Demirtaş, partisinin barış için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim dışımızda Allah aşkına hangi parti barış için çalıştı Parlamentodaki partilere bir bakın. MHP mi çalıştı, AK Parti mi çalıştı 'Barış' diyen partinin 400 binasını yaktılar. Genel merkezimiz dahil. Yüzlerce Kürt'ün iş yerini yaktılar. 'Barış' diyen partiye bunu yaptılar. 'Gece gündüz savaş olsun, operasyonlarla Kandil'i dümdüz edelim' diyen parti, milliyetçi, yurtsever Türkiye partisiymiş. 'Barış' diye uğraşan parti vatan hainiymiş. Genel merkezini, teşkilatlarını yakmak gerekirmiş. İşte bunların hepsi sarayın hileleri, oyunlarıdır. Bakın iddia ediyorum. Günün birinde bunları ortaya çıkaracağız."

'Türkiye artık koalisyonlarla yönetilmek zorunda'

Demirtaş, Avrupa temasları sırasında Alman Deutsche Welle'ye verdiği röportjda da "Türkiye artık koalisyonlarla yönetilmek zorunda bunu herkes kabul edecek" dedi.

Demirtaş'a, geçen seçimlerde "seni başkan yaptırmayacağız" sloganı kullanmıştınız. Bu tutum hala geçerli mi' diye soruldu.



Demirtaş da "koalisyon ihtimalleri 1 Kasım akşamından itibaren konuşulacak. Türkiye artık koalisyonlarla yönetilmek zorunda ve herkes bunu kabul edecek" dedi.

Demirtaş'a ABD'nin YPG'yi terör örgütü olarak görmediğne yönelik açıklaması da soruldu, Demirtaş da "Avrupa ve ABD bir yana, Türkiye'nin YPG'yi terör örgütü ilan etmesi için hiçbir gerekçe yok. YPG sadece topraklarını koruyan, IŞİD ile mücadele eden bir örgüt" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş, PKK'nın silah bırakması ile ilgili de, "Cumhurbaşkanı da, Başbakan da çok iyi biliyor ki PKK, bu tür çağrılarla silah bırakacak bir örgüt değil. Dolayısıyla müzakereye hazır olduğunu söyleyen bir örgüte karşı, artık operasyon yapmak yerine onu masaya çekmek en makul olandır" diye konuştu.