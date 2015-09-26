Selahattin Demirtaş: Maalesef Erdoğan kapıları tümden kapatmış durumda

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Çözüm Süreci'nin canlanmasının seçimden önce de mümkün olabileceğini belirterek, "Fakat maalesef ki Sayın Erdoğan kapıları tümden kapatmış durumda. Barış sürecinin başlamaması için ne gerekiyorsa, şu anda onu yapıyor. Onu dayatıyor. Ama seçimin sonucu özellikle barış isteyenlerin lehine bir sonuç olarak ortaya çıkarsa, çok hızlı bir şekilde barış sürecine dönüleceğini düşünüyorum” dedi.

Demirtaş, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Dışişleri Bakanı Kristian Jensen ile bir araya geldi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, görüşmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, seçim sandıklarının güvenliği ile ilgili soru üzerine, "Sandık güvenliği açısından daha riskli bir seçime doğru gidiyoruz. Tabii ki bütün sandıkların güvenliğini sağlamak bütün partiler için çok önemli" şeklinde yanıt verdi.

Demirtaş, HDP'nin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sandık çevresini görüntüleyecek kamera sistemlerinin kurulması yönündeki başvurusunun reddedildiğini hatırlatarak, partisinin sandık güvenliğini sağlamak için seçim kurullarıyla işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.



Bir gazetecinin, seçim sonrası Çözüm Süreci'nin canlanıp canlanmayacağına ilişkin sorusu üzerine Demirtaş, “Aslında seçimden önce de bu mümkündür. Fakat maalesef ki Sayın Erdoğan kapıları tümden kapatmış durumda. Barış sürecinin başlamaması için ne gerekiyorsa, şu anda onu yapıyor. Onu dayatıyor. Ama seçimin sonucu özellikle barış isteyenlerin lehine bir sonuç olarak ortaya çıkarsa, çok hızlı bir şekilde barış sürecine dönüleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Suç işleyen kim varsa gereği yapılsın

Demirtaş, 'Paralel yapı'yla ilgili bir soruya, "Çok daha net bir mesajla ifade edeyim. Suç işleyen kim varsa Gülen üyesi de olur mensubu da olur gereği yapılsın. Bundan yola çıkarak, 'Bir cemaatin tamamı bir terör örgütüdür' gibi bir yaklaşım içerisine girilirse, bu da kurunun yanında bütün yaşların yanması demektir. Bu da adil bir tutum olmaz" yanıtını verdi.



Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen'in "PKK, Kürt davasına zarar veriyor" açıklaması hatırlatılan Demirtaş, şunları kaydetti:



"Tabii ki kendisi bu konularda görüşlerini açık yüreklilikle paylaştı. Biz de çözüm önerilerimizi, Türkiye'de toplumla, kamuoyuyla paylaştığımız bütün çözüm önerilerimizi burada açıklıkla paylaştık. Evet, biz de çözüm dışı hiçbir yolu benimsemiyoruz. Mutlaka şiddet durmalı. Masaya taraflar oturmalı. Ölümler, kan, gözyaşı durmalı. Bu konuda HDP'nin tutumu çok net, çok açıktır. Şu anda Türkiye'de masaya dönüş, müzakereye dönüş konusundaki en büyük engel, maalesef ki devleti, hükümeti yönetenlerin katı tutumudur. Bizim yaptığımız çağrılara PKK'nin üst düzey yöneticileri olumlu cevap verdiler aslında. Yani ateşkese ve ateşkesle birlikte bir garantör, bir gözlemci güç huzurunda müzakereye dönmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Ama biliyorsunuz, sayın cumhurbaşkanı, 'Silahların susmasını kabul etmiyorum' dedi. 'Silahların derhal bırakılması lazım' dedi. Yani düşünün ki bir ülkenin cumhurbaşkanı silahların susmasını kabul etmiyor, 'Doğru bulmuyorum' diyor. Yani silahların bu haliyle konuşması herhalde onu daha çok memnun ediyor. Bu acı bir durum maalesef."



Demirtaş, Danimarka Dış İlişkiler Komitesi ile bir toplantı yaptıktan sonra, "halkla buluşma" kapsamında meclis önünde toplanan bir gruba hitap etti ve Berlin'e gitmek üzere ülkeden ayrıldı.