Demirtaş: PKK derhal elini tetikten çekmeli, ateşkese uyacağını ilan etmelidir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'silahları derhal bırakın' çağrısında bulundu.

'Barış Mitingi' için gittiği Van'da konuşan Demirtaş, silahların karşılıklı susması ve müzakereye başlanması için çalışılması gerektiğini belirtti ve "HDP olarak müzakerelerin yürütülmesini savunuyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

Bugün çağrı yapıyoruz, iki tarafa da çağrı yapıyoruz. PKK derhal elini tetikten çekmeli, tahkim edilmiş karşılıklı ateşkese uyacağını ilan etmelidir. Hükümet derhal askeri operasyon seçeneğini, güvenlik seçeneğini bir kenara bırakmalı ve müzakere, görüşme, diyalog için hazır olduğunu ilan etmeli, ifade etmelidir. Bütün toplumun en güçlü beklentisi budur.

“HDP’ye yönelik dezenformasyonla karşı karşıyayız” diyen Demirtaş, “Şu partilerin haline bir bakın. Ağızlarından barış lafı çıktığını duyamazsınız. Şehit haberleri, Allah korusun, 10’ar 10’ar gelse daha mutlu olacaklar” ifadelerini kullandı. Koalisyondan bağımsız olarak barışın aciliyetine dikkat çeken Demirtaş, “Sayın (Başbakan) Davutoğlu bunu sizden talep etmiyoruz bunu yapmaya mecbursunuz” dedi.

‘Çin malı milliyetçiler'

Öte yandan Demirtaş, ‘şeref tartışmasını’ başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de isim vermeden eleştirdi. Dünyanın en ‘çakma milliyetçilerinin maaelesef Türkiye’de olduğunu’ savunan Demirtaş, ‘başkalarının milliyetçilerinin sağduyulu ve çıkarlara uygun hareket ettiğini, Türkiye’deki ‘Çin malı milliyetçilerin’ ise ağızlarının küfürle açıldığını söyledi.