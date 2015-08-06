Demirtaş: Evlatlarımızı birilerinin iktidar hırsı için feda etmek zorunda değiliz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Biz, evlatlarımızı birilerinin iktidar hırsı için feda etmek zorunda değiliz. Barış bize bu kadar yakınken uzanıp onu tutmak dışında bir seçeneğimiz yok. Savaşa mecbur, ölüme mecbur değiliz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Demirtaş, Brüksel havaalanında değerlendirmelerde bulundu. Brüksel'e bir televizyon programına katılmak için geldiğini belirten Demirtaş, bazı Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve bazı Kürt siyasetçilerle de görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.



Demirtaş, çabalarındaki esas amacın Türkiye'de çözüme ve barışa katkı sunmak olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

'Birilerinin iktidar hırsı için...'



"HDP olarak bütün arkadaşlarımızı hem Türkiye'de, STK ve siyasi partilerle, barıştan yana bütün çevrelerle görüşmek için görevlendirdik. Bu çabalarımız umut ediyorum sonuç verir. Çünkü, toplum barış isterse, hükümet bu barış isteği karşısında sessiz kalmayacak, kalamayacaktır. Biz, evlatlarımızı birilerinin iktidar hırsı için feda etmek zorunda değiliz. Barış bize bu kadar yakınken uzanıp onu tutmak dışında bir seçeneğimiz yok. Savaşa mecbur, ölüme mecbur değiliz."



AB'nin son dönemde çözüm sürecine yönelik açıklamalarıyla ilgili olarak Demirtaş, "Tüm dünya bu kan revan içerisinde Ortadoğu'daki bu iç savaş çatışmalar içerisinde, Türkiye'nin de kendi iç çatışmasına geri dönüyor olmasından tedirginlik duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.



Demirtaş, "Herkes, müzakerenin, görüşmenin, diyaloğun aklı selim bir yöntem olduğunu ifade ediyor. Türkiye'de hükümetin ısrarla son terörist kalıncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz söyleminin, hem Türk toplumu nezdinde, hemde uluslararası kamuoyu nezdinde bir anlamının olmadığı ortaya çıkıyor. İnşallah sonuç alınır" diye konuştu.



Önümüzdeki bir haftanın kritik olduğuna dikkati çeken Demirtaş, "Biz bir hafta boyunca hem ülkenin her yerinde mitinglerle, görüşmelerle kamuoyunun talebini demokratik basınç haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah sonuç alırız" ifadesini kullandı.