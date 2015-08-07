Demirtaş'tan Öcalan için 'Mandela modeli' önerisi

Brüksel’de Kongra Gel Eş Başkanları Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar ile görüşen HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK’nin Dolmabahçe Mutabakatı çerçevesinde silah bırakmaya hazır olduğunu belirterek, uluslararası gözlemci heyeti ve Abdullah Öcalan için Nelson Mandela modeli örneğini verdi.

Görüşmenin ardından dün akşam Med Nuçe Tv’ye yaptığı açıklama yapan Demirtaş, çözüm sürecinin “Saray darbesi” ile durdurulduğunu söyledi. Demirtaş, gelinen aşamada KCK ve Kongra Gel yetkililerinin, Dolmabahçe Mutabakatı ilkeleri çerçevesinde, 27 Şubat’ta olduğu gibi silah bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Uluslararası gözlemci kurulların oluşturulabileceğini ifade eden Demirtaş, Öcalan için Mandela modelinin uygulanabileceğini söyledi. Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Öcalan ile görüşmelerin tekrar başlamasını isteyen Demirtaş, “Öcalan ile görüşmek için emir verebilir başbakan. 400 savaş uçağını kaldırmak için emir veriyorsun da bir kosteri kaldırmak için emir vermek çok mu zor?” dedi.

Selahattin Demirtaş, “AKP iktidardan düştü, süreç bitti algısını kurmak istiyor” dedi. Demirtaş, seçimlere AKP ve MHP’nin oluşturduğu savaş bloku ile toplumun barış beklentisi yüklediği CHP ve HDP’nin içinde olduğu karşı blokla girileceğini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla da paylaştığını belirtti. Selahattin Demirtaş, CHP-HDP yaklaşımın, kurucu meclis gibi olacağını ve AKP’ye çözümü dayatacağını kaydetti.

Mandela Modeli nedir?

Güney Afrika’da apertheid rejimine karşı yıllarca mücadele eden Nelson Mandela, ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra 24 yıl hapiste yattı. Sonrasında ev hapsine alınan Mandela, üç yılı da bir çiftlik evinde geçirdi. Af ilan edilmesiyle 11 Şubat 1990’da Mandela, 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.