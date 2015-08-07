Demirtaş: Davutoğlu koalisyon denemek istiyor, Erdoğan izin vermiyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, katıldığı TV programında koalisyon görüşmelerine ilişkin olarak, "Sayın Ahmet Davutoğlu, erken seçimden çok bir koalisyon denemek istiyor. Fakat sayın Tayyip Erdoğan buna izin vermiyor" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Med Nuçe TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koalisyon görüşmelerine değinen Demirtaş, "Sayın Erdoğan ne diyorsa neyin kararını veriyorsa sayın Davutoğlu bunu uygulamakla görevli AKP yetkilisidir. Sayın Davutoğlu, erken seçimden çok bir koalisyon denemek istiyor. Fakat sayın Erdoğan buna izin vermiyor. Bütün koalisyon ihtimal ve seçeneklerini boşa çıkarmaya çalışıyor" dedi.



Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:



Sayın Erdoğan ne diyorsa neyin kararını veriyorsa sayın Davutoğlu bunu uygulamakla görevli AKP yetkilisidir. Öyle hükümetin başkanı bu misyonları kendisine yüklemek kendisine de haksızlık olur. Bu görevleri yerine getirme iradesi, şansı yok. Düşünün kendisi koalisyon kurmak istiyor, hissediliyor. Biz görüşmede şunu hissettik: Sayın Kılıçdaroğlu da açıkladı. Katılıyorum. Erken seçimden çok bir koalisyon denemek istiyor. Fakat sayın Erdoğan buna izin vermiyor. Bütün koalisyon ihtimal ve seçeneklerini boşa çıkarmaya çalışıyor.



'AKP- MHP koalisyonu bile şu darbe halinden iyidir'





Bizimle yapılan görüşmede sayın Davutoğlu'na şunu ifade ettik; 'İlkelerimiz çerçevesinde Türkiye 'de bir koalisyon kurulmasını destekliyoruz. Koalisyon kuramadığınızda, erken seçime gitmek istemediğinizde bizim kapımız size açık' dedik. Buyurun gelin dedik. Siyasi kriz yaratmak istemiyoruz. AKP- MHP koalisyonu bile şu darbe halinden iyidir.



'Erdoğan'ın ayrı bir paradigaması var'





Sayın Erdoğan'ın ayrı bir paradigması var. İslam toplumunun kafasında İslam devletlerinin halifesi. Kendisi de böyle bir rol biçmiş kendisine. Ben yeryüzünde şu anda Müslüman devletler ve topluluklar içerisinde en güçlü liderim. Bu rolümü ancak bir başkanlık sistemi ile perçinleyip bütün bölgede hakimiyetimi oluşturabilirim. Ortadoğu'da herkesin hamiliğine soyunma rolü.