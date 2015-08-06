KCK'dan Demirtaş'a: Öcalan'la görüşmeden ne ateşkesin bozulması ne de silah bırakma konuşulacak

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son günlerde artan olaylar nedeniyle çözüm sürecinin yeniden başlaması için görüşmeler yapmak için gittiği Brüksel'de KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar ve Kongra-Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile görüştü. Görüşmede KCK'nın tavrını ve taleplerini Demirtaş'a ileten Aydar ve Kartal'ın, Abdullah Öcalan ile görüşülmeden karar alınamayacağı ve onun cezaevi şartlarının değişmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi.

HDP milletvekilleri Sırrı Süreya Önder ve İdris Baluken'in 4 Ağustos'ta Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını öğrenen Selahattin Demirtaş'ın, Aydar ve Kartal'la yaptığı görüşmelerde bu konuyu da aktardığı belirtildi.

DHA'dan Ferit Aslan'ın aldığı bilgiye göre, Aydar ve Kartal'ın görüşmede, KCK'nın öncelikle İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan ile görüşme olmadan karar almayacağını, ne ateşkesin bozulması, ne de yeniden silahların susturulmasının konuşulamayacağı belirtildi. KCK'nın taleplerini ileten Aydar ve Kartal, 28 Şubat Dolmabahçe mutabakatına bağlı olduklarını, karşılıklı ateşkes olmasını, Öcalan'ın cezaevi şartlarının değiştirilmesini ve gözlemci heyetin oluşturularak İmralı'da müzakerelere başlanmasını istedi. Görüşmede, KCK'nın İmralı'daki görüşmelerin bir daha tecrit tehdidi altında yapılmaması için öncelikle Öcalan'ın şartlarının değiştirilmesini ve Mandela gibi müzakere koşullarının sağlanmasını da istedi.

Görüşmede, KCK'nın taleplerini ileten Aydar ve Kartal, KCK'nın ateşkesi bozmadığını ateşkesi hükümetin bozduğunu ve KCK'nın sadece kendisine yönelik saldırılara misilleme eylemleri ile karşılık verdiğini öne sürdü.