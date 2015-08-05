Demirtaş, Kongra-Gel'li Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar ile görüşmek üzere Brüksel'e gitti

Çözüm Süreci kapsamında uygulanan “Çatışmazlık” halinin ortadan kalmasının ardından sıklıkla “PKK silahlı eylemlerini sona erdirsin, askeri operasyonlara da son verilsin” çağrısı yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski DEP Milletvekilleri, Kongra-Gel Eşbaşkanı Remzi Kartal ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar’ın da aralarında örgütün bazı üst düzey isimleriyle görüşmek üzere “acil” olarak Brüksel’e gitti.

Programdaki acil değişiklik

Okan Konuralp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, HDP Eşgenel Başkanı Demirtaş, partinin diğer Eşgenel Başkanı Figen Yüksekdağ ile birlikte bu sabah gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelecekti. Ancak sabah saatlerinde katılımcılara “Planladığımız kahvaltıyı, Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın programındaki acil bir değişiklik nedeniyle maalesef yakın bir geleceğe ertelemek durumundayız” içerikli bir mesaj gönderildi.

Kartal ve Aydar’la görüşme

HDP Eşgenel Başkanı Demirtaş’ın Brüksel’de eski DEP Milletvekilleri, Kongra-Gel Eşbaşkanı Remzi Kartal ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar’ın da aralarında örgütün bazı üst düzey isimleriyle görüşeceği belirtiliyor.

Remzi Kartal kimdir ?

1991 yılında DEP milletvekili olarak Parlamento'ya giren Remzi Kartal bu partinin 1994 yılında kapatılmasının hemen ardından tutuklanmamak için yurtdışına kaçtı.

Yurt dışındaki diğer DEP'lilerle "DEP ile Dayanışma Bürosu"nu kuran Kartal, 1995 yılında Sürgünde Kürdistan Parlamentosu'nun (PKDW) kuruluş çalışmalarında yer aldı. PKDW'nin Yürütme Kurulu'nda yer alan Kartal, 1999 yılında parlamentonun kendisini feshi ardından Kürdistan Ulusal Kongresi'nin (KNK) kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Oslo görüşmelerine katılmıştı

PKK liderlerinden Mustafa Karasu, Oslo görüşmeleriyle ilgili geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, Remzi Kartal'ın zaman zaman görüşmelere katıldığını söylemişti.