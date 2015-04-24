Demirtaş mitingine valilikten engel: Davutoğlu'nun mitingi var!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Erzincan'da cumartesi günü yapacağı mitinge, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun pazar günü yapacağı miting nedeniyle valilik tarafından izin verilmedi. HDP Erzincan Milletvekili adayı Erol Ağdaş valilik kararına tepki göstererek, mitingi ileriki bir tarihte yapacaklarını duyurdu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından 25 Nisan Cumartesi günü Erzincan’da yapılması planlanan mitinge, Başbakan Davutoğlu'nun 26 Nisan Pazar günü yapacağı miting nedeniyle Valilik tarafından izin verilmedi. Konuyla ilgili Erzincan Valisi Süleyman Kahraman imzasıyla HDP İl Başkanlığı’na gönderilen resmi yazıda şöyle denildi:

"26 Nisan günü sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun ilimize yapacağı ziyaret ve akabinde gerçekleştireceği açılışlar ve halka seslenişinin Cumhuriyet Meydanı’nda olmasından dolayı, meydanda bir gün öncesinden güvenlik tedbiri alınması amacıyla kolluk güçleri tarafından gerekli çalışmaların yapılacağından, ilgi dilekçeniz ile miting yapmak için istemiş olduğunuz Cumhuriyet Meydanı uygun görülmemiştir. Valiliğimiz tarafından belirlenen diğer miting alanlarından birisini talep etmeniz halinde veya mitingi ileri bir tarihte aynı meydanda yapmak istemeniz durumunda Valiliğimiz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak tarafınıza cevap verilecektir."

HDP adayından tepki

Valiliğin kararını HDP Erzincan Milletvekili adayı Erol Ağdaş sosyal paylaşım sitesinden takipçileri ile paylaştı. Ağdaş valiliğin kararını şöyle değerlendirdi:

"Bulunduğu iktidar olanaklarını diğerlerini engellemek ya da kendi çıkarı için kullanmaktan hiç çekinmeyen AKP, yapacağını yine yaptı. Bir gün sonra Başbakanın geleceğini bahane ederek, güvenlik gerekçesiyle mitingimize izin verilmedi. Bu sebepten dolayı Cumartesi gerçekleştireceğimiz ve Eş Genel Başkanımız Sayın Demirtaş'ın da katılacağı mitingimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.