Demirtaş: Saray'daki birkaç ampulü kapatıp tasarruf sağlayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Sadece Saray’daki birkaç ampulü kapatsak, tasarrufu sağlarız” derken, HDP’nin barışı sağlayacak tek parti olduğunu belirtti.

Demirtaş, şöyle konuştu:

“Biz insanları bütün benliğiyle kabul ettiğimiz için bu kadar renk bir araya geldik. Kardeşçe, barış içinde ve eşitçe yaşamanın formülünü ortaya koyduk.”

‘Diyanet’in parasını fakire fukaraya dağıtacağız’

Demirtaş Esenler’de partisinin İstanbul 2’inci bölge milletvekilleri adaylarının tanıtıldığı etkinliğe katıldı.

Seçim beyannamesinde yer alan, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldırarak devletin dinden elini çekmesini sağlayacağız’ maddesine açıklık getiren HDP lideri şunları söyledi:

“Fukara kendisi geçinemiyor, ama onun Diyanet İşleri Başkanı 1 trilyonluk lüks Mercedes’e binip dolaşıyor. Bu mudur din? Sonra biz Diyanet’i kaldıralım dediğimizde yaygara koparıyorlar. Niye? Rahatları bozulacak, lüksleri bozulacak. İslamiyette lüks yoktur, israf haramdır. Siz israf yapıyorsunuz, o yüzden sizi kaldıracağız, kusura bakmayın. O parayı yoksula, fakire, fukaraya dağıtacağız.”

‘Altın kaplama olmasa boğazından geçmiyormuş’

Maliyeti, mimarisi ve hukuki statüsü üzerindeki tartışmaların halen sürdüğü ‘Ak Saray’a da değinen Demirtaş şöyle konuştu: “Bu halk, halk otobüsünde yer bulamıyor, bu halkı yönetiyorum diyen kaymakamın, valinin ise forsundan geçilmiyor. Sadece Saray’daki birkaç ampulü kapatsak tasarrufu sağlarız. Saray’da bir su bardağı bin TL, asgari ücretten fazla. Altın kaplama olmasa boğazından geçmiyormuş. Bakın bunlar israftır. Bunların kessek, 25 milyon TL tasarruf oluşuyor.”