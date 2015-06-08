Demirtaş: Bize parti olarak girme aklını Erdoğan vermişti, meğerse kendinin son aklını bize vermiş

Seçimde yüzde 13 oy alarak Meclis'e 80 milletvekili gönderen HDP, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13.1’lik oy oranına ulaşan HDP, İstanbul ’da Selahattin Demirtaş, Van’da ise Figen Yüksekdağ’ın katılımıyla kutlama yaptı. Etkinlikte bir konuşma yapan Selahattin Demirtaş, Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı dönemindeki beyanlarını hatırlatarak “Baraj korkunuz yoksa parti olarak gir” demiştin, o aklı sen bize vermiştin. Meğerse kendisindeki son akılmış onu da bize vermiş” dedi.

İstanbul’da Bakırköy Halk Meydanı’nda HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın konuşma yaptığı teşekkür mitingine çok sayıda partili katıldı. Demirtaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bundan sonra bu zaferin sorumluluğuyla yola devam edecek arkadaşlarımı selamlıyorum. Kolay olmayacağını biliyorduk. Ama bu kadar seviyesizce, ahlaksızca saldırılarla karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Seçim programımızı herkes anlatmaya çalıştık, halkımızdan destek istedik.

Özgür yarınlarımızı kuralım dedik. Tek suçumuz buydu işte. Gözaltılar, tehditler, bombalamalar. Bütün bunları nedeni buydu işte.

O aklı bize sen verdin

Cumhurbaşkanı başbakan olduğu dönemde "barajı biz koymadık ki biz kaldıralım" dedi. Ortada üst akıl falan yok. Hatırlarsan sen bize demiştim. “Baraj korkunuz yoksa parti olarak gir” demiştin, o aklı sen bize vermiştin. Meğerse kendisindeki son akılmış onu da bize vermiş. Barajı aşacağımızı düşünmüyorlardı. Bedava 80 vekilin hayalini kuruyorlardı.

Yüzlerce arkadaşımızı bu yolda kaybettik. Bütün bunlara rağmen inançla, kararlılıkla savaştınız, yılmadınız. Tarihi bir seçim oldu. Ya Türkiye tek adam diktasına teslim olacak ya da özgürlüklere doğru yürüyecekti. Yenilenler yalancılar oldu. Yenilenler iftira atanlar oldu.

Kuran’ı Kerim yalan söyleyeni çarpıyormuş işte

Allah’ın yüce kitabı Kuran’ı Kerim yalan söyleyeni çarpıyormuş işte. Tutmuyormuş yalanlar. Biz Türkiye’de istikrarsızlık yaratmak için barajı aşmaya çalışmadık. Güvensizlik ortamına karşı hamle yaptık.

Türkiye hükümetsiz kalmaz

Koalisyonlardan Türkiye’nin korkmaması lazım. Devlet de böyle yönetilebilir. Adaylarımıza bakın nasıl bir koalisyon olduğumuzu görürsünüz. Rengarenk…

Ortak paydamız var, her birimiz demokrasiden yanayız. Türkiye hükümetsiz kalmaz. İlla devleti yönetecek birileri çıkar. Çıkmazsa biz hazırız. HDP hazır.

Onların bazılarının paçaları tutuşmuş. Bize oy veren insanlara hakaret ediyorlar. 13 yıldır milli iradeden dem vuruyorlar. 13 yıldır milletin iradesinden üstün yok diyorlar. Şimdi yenilgiyi tattılar teröristleri, alçaklar diye yazıp çizmeye başladılar. Halk onların arkasında ise kıymetlidir, kırmızı kart gösteriyorsa linç etmeye hazırlar.

Sandım ki Ahmet Hoca'ya yanlış seçim sonuçları vermişler

Özellikler dün AKP Genel başkanının balkon konuşmasını dinlediler. Samimiyetle söylüyorum. Ben sandım ki Ahmet hocaya yanlış seçim sonuçları vermişler. Hocam biz yüzde 50 oy aldık git balkona konuş demiş.

Koltuktan düştünüz diye sizi asacak halimiz yok

Garibim aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. İktidarda değilsin, tepetaklak oldun, halk seni düşürdü bu gerçekle yüzleş artık. Geçti artık o kibirli günleriniz. Alışın artık alışın bizimle aynı seviyede konuşacaksınız. Rahat olun koltuktan düştünüz diye sizi asacak halimiz yok. Panik yapmanıza gerek yok.

Adil şekilde yargılanacaksınız

Suçlarınız, günahlarınız neyse adil şekilde yargılanacaksınız diyoruz neden panik yapıyorsunuz.

Bütün iktidarlar gelip geçicidir, bunların hepsi gelip bitiyor.

Baki kalan insanlıktır.

TOMA’ları Orman Bakanlığınıza verelim orman sulasınlar

Yüzde 13 sadece sandığa atılandır. Büyük insanlık duygularını yeşerttik. Sorunları birlikte çözme duygusunu yeşerttik. Türkiye bizden bu saatten itibaren çözüm bekliyor. Kürtler, Ermeniler çözüm bekliyor.

Eğer siz varsanız diğer partiler biz hazırız. Halk bize şunu demek istedi. Bir araya geleceksiniz, sorunları barışçıl olarak çözeceksiniz. Çözüm sürecini kaldığı yerden devam ettirmeye hazırız.

Yeni anayasayı armağan etmeye hazırız. Güvenlik paketini kaldıralım, seçim barajını kaldıralım, basını özgür bırakalım. Topluma rahat bir nefes aldıralım.

Halkın başına bela ettiğiniz TOMA’ları da bakanlığınıza verelim orman sulasınlar insanlardan uzak dursunlar.

Atılacak her olumlu adımı desteklemeye hazırız

Gelin bir araya gelelim. Ortak hükümet kurarsınız kurmazsanız. Ama biz atılacak her olumlu adımı desteklemeye hazırız.

Ne onu başkan yaptık ne seni başbakan

Başkanlık tartışması yapacak halimiz yok. Ahmet Hoca bak seçilemezsen mızıkçılık yok istifa edeceksin demiştin.

O sözü söylerken kendinde miydin bilmiyorum ama iktidar olamazsak istifa ederim demiştin.

Senin mızıkçılık yapmaya hakkın yok. Ne onu başkan yaptık ne seni başbakan…