CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'nin olmadığı bir koalisyon önerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın partiler arasında uzlaşma istediğini vurguladı, ancak AKP’nin olmadığı bir koalisyon önerdi. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması CHP’nin MHP ve HDP ile birlikte koalisyon veya MHP veya HDP’nin dışarıdan desteklediği bir azınlık hükümeti değerlendirmelerini gündeme getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

Kılıçdaroğlu: Seçimler yeni bitti, Türkiye süratle seçim atmosferinden kurtulmalı. Liderler sağduyulu davranmalı. Ülke hükümetsiz bırakılmamalı. Tek parti hükümeti çözmede yetersiz kaldı. Halk uzlaşın diyor ama bu tabloda AK Parti yok.