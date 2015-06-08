T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'nin olmadığı bir koalisyon önerdi

Kılıçdaroğlu: Liderler sağduyulu davranmalı. Ülke hükümetsiz bırakılmamalı. Tek parti hükümeti çözmede yetersiz kaldı

08 Haziran 2015 20:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın partiler arasında uzlaşma istediğini vurguladı, ancak AKP’nin olmadığı bir koalisyon önerdi. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması CHP’nin MHP ve HDP ile birlikte koalisyon veya MHP veya HDP’nin dışarıdan desteklediği bir azınlık hükümeti değerlendirmelerini gündeme getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

Kılıçdaroğlu: Seçimler yeni bitti, Türkiye süratle seçim atmosferinden kurtulmalı. Liderler sağduyulu davranmalı. Ülke hükümetsiz bırakılmamalı. Tek parti hükümeti çözmede yetersiz kaldı. Halk uzlaşın diyor ama bu tabloda AK Parti yok.

ETİKETLER

chpkemal kılıçdaroğlugenel başkankoalisyonseçimhaber

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Memnunum, istifayı gerektiren bir sonuç değil

'Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, hepiniz sağolun, var olun diyorum. Hepinize söylüyorum, yaşasın demokrasi!'

CHP, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den vekil çıkaramadı, HDP 2'de 2 yaptı

Sonuçlara göre HDP, kentten 2 milletvekili çıkarırken, diğer partiler milletvekili çıkaramayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24