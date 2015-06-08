CHP, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den vekil çıkaramadı, HDP 2'de 2 yaptı

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de seçim yenilgisi yaşadı. Kullanılan oyların neredeyse tamamı sayılırken, HDP oyların yüzde 60'ından fazlasını aldı. HDP’yi yüzde 20,78’le CHP, yüzde 10,87 ile AKP izledi.
Bu sonuçlara göre HDP, kentten 2 milletvekili çıkarırken, diğer partiler milletvekili çıkaramayacak.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı oylamasında BDP yüzde 42,4, CHP yüzde 30,8, AKP yüzde 9,3 oy oranına ulaşmıştı. İl genel meclisi seçiminde ise CHP’nin oy oranı yüzde 32,06, BDP’nin yüzde 28,19 olmuştu.