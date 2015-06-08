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CHP: AKP iktidarı millet tarafından düşürülmüştür

Haluk Koç: Ülke, 7 Haziran’da baskıcı, zorba bir rejim tehlikesinden şu an itibariyle kurtulmuş bulunmaktadır

08 Haziran 2015 01:49

Genel seçimde resmi olmayan  sonuçlara göre yüzde 25,11 oranında oy alan CHP adına açıklama yapan parti sözcüsü Haluk Koç, “Bu seçimlerin asıl galibi demokrasidir  ve Türkiye’dir. Türkiye kazanmıştır, Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir. AKP şu an itibarıyla iktidardan millet tarafından düşürülmüştür” dedi.

Haluk Koç, “Sayın Erdoğan kaybetmiştir diyorum, gerekçesi var. Anayasayı, yasaları ayaklar altına alarak, iktidar partisinin eş başkanıymış gibi tüm devlet imkanlarını kullanarak, milletin vergileriyle, milletin gözünün içine baka baka son dakikaya kadar miting yapmayı sürdürmüştür” diye konuştu.

Haluk Koç’un CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklama şöyle:

Şu değerlendirmeyi yapmak istiyorum. İlk kez 13 yıldır, gittikçe baskıcı bir yönetime dönüşen iktidar, bugün sandıkta millet tarafından düşürülmüştür. Bu milletimizin büyük sağduyusunu göstermektedir. Ülke, 7 Haziran’da baskıcı, zorba bir rejim tehlikesinden şu an itibariyle kurtulmuş bulunmaktadır.

Tek kişinin rejim üzerindeki ipoteği, millet tarafından bu gece millet tarafından kaldırılmıştır. Sivil darbe girişimi millet tarafından engellenmiştir. Bu milletin zaferidir. Türkiye 8 Haziran sabahı, barışı, özgürlüğü, kardeşliği kucaklayan bir yeni sabaha uyanacaktır.

Bu seçimlerin asıl galibi demokrasidir  ve Türkiye’dir. Türkiye kazanmıştır, Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiştir. AKP şu an itibarıyla iktidardan millet tarafından düşürülmüştür. Sayın Erdoğan kaybetmiştir diyorum, gerekçesi var. Anayasayı, yasaları ayaklar altına alarak, iktidar partisinin eş başkanıymış gibi tüm devlet imkanlarını kullanarak, milletin vergileriyle, milletin gözünün içine baka baka son dakikaya kadar miting yapmayı sürdürmüştür.

Cumhurbaşkanlığı, siyaseten meşruluğu tartışılan bir makam olmuştur. İktidar partisinin kampanyasında yer alan Erdoğan, siyasi meşruiyeti sorgulanan bir boşluktadır.

Bu seçimler, oy yüzdeleri üzerinden değerlendirilemeyecek kadar önemlidir.

Fiili ve hukuki durum 7 Haziran gecesi itibariyle

Bir, AKP iktidarı sona ermiştir. İki, bekleme odasına alınan parlamenter demokrasi kazanmıştır. Belki de en önemli tespite geliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP bu sonuçlardan sonra hükümeti kurabilecek en önemli aktör haline gelmiştir. Dört, CHP şu andan itibaren, demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla işlemesi için her türlü sorumluluğu almaya hazırdır. Bu seçim kampanyası boyunca, her türlü eşitsizliğe

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