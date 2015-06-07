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Anadolu Ajansı'na göre son seçim sonuçları

Anadolu Ajansı verilerine göre HDP'nin oyu yüzde 12,16

07 Haziran 2015 22:43

53 milyon 772 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Türkiye’de seçime katılım yüzde 85’lerde oldu. Barajı geçip geçmeyeceği merak edilen HDP, Anadolu Ajansı ve Cihan Haber Ajansı’nın geçtiği verilere göre barajı geçmiş görünüyor.

Anadolu Ajansı’na göre sandıkların yüzde 94,95'i açıldı.

AA'ya göre ilk sonuçlar:

AKP %41,81  262 vekil

CHP %25,56  130 vekil

MHP %16,86  84 vekil

HDP %12,16  75 vekil

Cihan Haber Ajansı’na göre sandıkların yüzde 86,87'si açıldı

Cihan Haber Ajansı’na göre ilk sonuçlar:

AKP %40,45 254 vekil

CHP %25,40  133 vekil

MHP %16,76  85 vekil

HDP %12,27  78 vekil

SP %2,09

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