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Ne CHP'ye ne de İstanbul'a başkan olabilen Sarıgül, milletvekilliğinde de istediğini alamadı

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giremedi

08 Haziran 2015 02:04

İstanbul 2. Bölge'den CHP milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giremedi. Ön seçimlerde 5. sırada çıkmasına rağmen kontenjan adaylarının da listeye girmesiyle birlikte milletvekili adayları arasında 9. sıraya gerileyen Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi olmayan sonuçlara 2. Bölge'den 8 vekil çıkarak olmasıyla birlikte Meclis dışında kaldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; İstanbul 2. Bölge'de AKP 12, CHP 8, HDP 3 ve MHP 3 milletvekili çıkarabiliyor. 

Mustafa Sarıgül daha önce de CHP Genel Başkanlığına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koymuş ancak başarılı olamamıştı. 1999-2014 yılları arasında İstanbul'un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yapan Sarıgül, 2005 yılında Deniz Baykal karşısında girdiği CHP Genel Başkanlığı yarışını kaybetmişti. Sarıgül'ün bir diğer seçim yenilgisi de, 2014 Yerel Seçimleri'nde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için adaylığını koyan Sarıgül, seçimi Kadir Topbaş'ın gerisinde tamamlamıştı.

 

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