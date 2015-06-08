Bülent Arınç: CHP, MHP ve HDP bir araya gelerek koalisyonu denemeli

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, seçim sonucuna ilişkin olarak, "Çok iyi anlaşan CHP, MHP ve HDP koalisyonu denemelidir" dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile kabine üyeleri, AK Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geldi.

Arınç'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizdeki seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Biraz sonra merkez karar yönetim toplantısı yapılacak. Burada daha kapsamlı değerlendirme yapacağız. Hepimizin bir değerlendirmesi var ama bunu ifade etmek için henüz erken. Bülent Arınç olarak bir hissiyatımı ifade edeyim. Bu partinin kurucusuyum ve 13 yıldır hep zaferler gördüm. Dün akşamdan itibaren aktif göreve de veda ettim. Bu günde büyük başarı görmek isterdim ama bu olmadı. Üzgün olduğumu söylemek istiyorum.

‘HDP bu seçimde başarılı oldu’

HDP yüksek oy aldı ve çok sayıda milletvekili çıkardı. HDP bu seçimde başarılıdır, CHP ve MHP değildir. Her iki partinin genel başkanlarına baktığımızda seçimden memnun olduklarını görüyoruz. Bu bir çelişkidir. Biz 3 dönemdir tek başımıza iktidardaydık ve iktidarlara aışmış bir partiyiz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Aldığımız oy oranına bakarak yakın bir zamanda Ak Parti'nin yeniden iktidar olması söz konusudur. HDP bir projedir. HDP, Ak parti iktidarını yıkmak için bir koçbaşı olarak kullanılmıştır. Ülke hükümetsiz bırakılmamalıdır. çevremizdeki lkelerde meydana gelen içsavaşla ilgil acil bir karar alınması gerekebilir.

3 dönem kuralı

HDP kimin eseriyse onlar koalisyonu önce kendileri bir denesinler. Buyursunlar 3 parti koalisyon yapsınlar. Ülkenin yönetime ihtiyacı var. Siyasette kapıları kapatanlar korkak kişilerdir. Erken seçime gidilirse bu da bir demokrasi çeşididir. Biz aktif siyasete girerken 3 dönem kuralını bilerek, kabu ederek girdik ama böyle de bir sonuç beklemiyorduk.

Melih Gökçek sorusu

Bunlar şahsi sorular ve doğrudan benimle ilgili konular. Ben 8 Haziran sonrasını işaret etmiştim. Onun için bugün itibari ile henüz yapacağım açıklamalar için erken.