Demirtaş: Bir kişi seçim istedi diye geri kalan 80 milyon bugünleri yaşıyor

7 Haziran genel seçimlerinden sonra bine yakın insanın yaşamını kaybettiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Halkın iradesini tanımadılar. Bir tek kişi seçim istedi diye geriye kalan 80 milyon kişi bu günleri yaşıyor. Başımıza gelen budur" dedi.

Zeytinburnu'nda belediyeye ait taziye evine giderek Ankara'daki katliamda yaşamını yitiren Dicle Deli'nin ailesine başsağlığı dileyen Demirtaş, buradan Avcılar'da bulunan HDP İlçe örgütüne geçerek, katliamda yaşamını kaybeden DİHA Çukurova Haber Şefi Rojda Korkmaz'ın babası Binali Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.



DİHA'nın haberine göre, ziyaretin ardından basına kısa bir konuşma yapan Demirtaş, "Ateş düştüğü yeri yakıyor hepimiz acılıyız. Yüreğinde insanlık adına biraz kırıntı bulunan herkes acıyı yaşıyor. Bu halkın acıyı ortaklaşması açısından önemli. Asıl sığınmamız gereken şey bizi bir arada tutan şey bu duygudur. Acılarda ortaklaşmak, cenazeler arasına ayrım koymamak bizim için önemlidir. Katliamları, saldırıları boşa çıkaracak olan bu sahiplenmedir, ortaklaşmadır" dedi.



'Bu halk aptal değil'





Daha sonra basının sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Seçimin iptal edilme ihtimali var mı?" yönündeki soruya da, "Parlamento tarafından ertelenemez seçim anayasada böyledir. YSK ancak resmi savaş durumlarında seçimi iptal edebilir. Umarız öyle bir durum olmaz, seçim iptal olmaz. Sağlıklı sağlıksız bize bu seçimi dayattılar. Halkın iradesini tanımadılar. Bir tek kişi seçim istedi diye geriye kalan 80 milyon kişi bu günleri yaşıyor. Başımıza gelen budur. Madem YSK karar verdi, seçim tarihi belirlendi biz de bu seçimi yapacağız. Seçim çalışması yapamıyor olabiliriz ama bu halk aptal değil. Medyaya çıkmasak da halk neyin ne olduğunu görüyor" dedi.

'Acılar varken oy peşine mi düşelim?'





HDP'nin miting yapıp yapmayacağı yönündeki soruları da yanıtlayan Demirtaş, "Perşembe günü merkez kurul toplanacak. Tekrar seçim yaşıyoruz. Binleri meydanlara toplayıp miting yapmanın anlamı yok. Seçimden bu yana bine yakın insan yok. Sivil, gerilla, asker, polis bir sürü insanı kaybettik. İnsanız biz. Halkımız, evlatlarımız öldürülmüyormuş gibi davranıp direk seçim çalışması yapabilir miyiz? Biz bu durumda, bu atmosferde miting yapabilir miyiz? İnsanların acıları varken nasıl oy peşine düşülsün bu düşünülebilir mi?" diye konuştu.



Demirtaş'ın İstanbul'daki diğer programları yoğunluk nedeni ile iptal edildi.