T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş: Bir kişi seçim istedi diye geri kalan 80 milyon bugünleri yaşıyor

"Seçim çalışması yapamıyor olabiliriz ama bu halk aptal değil"

13 Ekim 2015 19:13

7 Haziran genel seçimlerinden sonra bine yakın insanın yaşamını kaybettiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Halkın iradesini tanımadılar. Bir tek kişi seçim istedi diye geriye kalan 80 milyon kişi bu günleri yaşıyor. Başımıza gelen budur" dedi.

Zeytinburnu'nda belediyeye ait taziye evine giderek Ankara'daki katliamda yaşamını yitiren Dicle Deli'nin ailesine başsağlığı dileyen Demirtaş, buradan Avcılar'da bulunan HDP İlçe örgütüne geçerek, katliamda yaşamını kaybeden DİHA Çukurova Haber Şefi Rojda Korkmaz'ın babası Binali Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi. 

DİHA'nın haberine göre, ziyaretin ardından basına kısa bir konuşma yapan Demirtaş, "Ateş düştüğü yeri yakıyor hepimiz acılıyız. Yüreğinde insanlık adına biraz kırıntı bulunan herkes acıyı yaşıyor. Bu halkın acıyı ortaklaşması açısından önemli. Asıl sığınmamız gereken şey bizi bir arada tutan şey bu duygudur. Acılarda ortaklaşmak, cenazeler arasına ayrım koymamak bizim için önemlidir. Katliamları, saldırıları boşa çıkaracak olan bu sahiplenmedir, ortaklaşmadır" dedi. 
 

'Bu halk aptal değil'



Daha sonra basının sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Seçimin iptal edilme ihtimali var mı?" yönündeki soruya da, "Parlamento tarafından ertelenemez seçim anayasada böyledir. YSK ancak resmi savaş durumlarında seçimi iptal edebilir. Umarız öyle bir durum olmaz, seçim iptal olmaz. Sağlıklı sağlıksız bize bu seçimi dayattılar. Halkın iradesini tanımadılar. Bir tek kişi seçim istedi diye geriye kalan 80 milyon kişi bu günleri yaşıyor. Başımıza gelen budur. Madem YSK karar verdi, seçim tarihi belirlendi biz de bu seçimi yapacağız. Seçim çalışması yapamıyor olabiliriz ama bu halk aptal değil. Medyaya çıkmasak da halk neyin ne olduğunu görüyor" dedi.

 

'Acılar varken oy peşine mi düşelim?'



HDP'nin miting yapıp yapmayacağı yönündeki soruları da yanıtlayan Demirtaş, "Perşembe günü merkez kurul toplanacak. Tekrar seçim yaşıyoruz. Binleri meydanlara toplayıp miting yapmanın anlamı yok. Seçimden bu yana bine yakın insan yok. Sivil, gerilla, asker, polis bir sürü insanı kaybettik. İnsanız biz. Halkımız, evlatlarımız öldürülmüyormuş gibi davranıp direk seçim çalışması yapabilir miyiz? Biz bu durumda, bu atmosferde miting yapabilir miyiz? İnsanların acıları varken nasıl oy peşine düşülsün bu düşünülebilir mi?" diye konuştu. 

Demirtaş'ın İstanbul'daki diğer programları yoğunluk nedeni ile iptal edildi. 

ETİKETLER

selahattin demirtaşhdpseçimtaziyeankarakatliamhaber

İlgili Haberler

Ankara katliamında hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği tespit edilemiyor

Bakanlığa göre ölü sayısı 97, Türk Tabipler Birliği 105, HDP 128 kişinin hayatını kaybettiği iddiasında

Star yazarından Ankara katliamı yorumu: CHP'nin yıldızı parladı, devleti ve iktidarı yıpratmak için ince hesap!

"Bu hesabın tutup tutmayacağını 17 gün sonra göreceğiz"

Ankara'daki saldırıyı soruşturan Savcılık, Twitter'da şüpheli paylaşımlar yapan 3 hesabı araştırıyor

TİB, acil koduyla Twitter'dan bilgi istedi

Akın Birdal: Eşimin kalbi Ankara'daki katliamın üzüntüsüne dayanamadı

Birdal, eşinin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını söyledi

Sosyalist Enternasyonel: Ankara katliamının faillerinin cezalandırılmalarını bekliyoruz

Sosyalist Enternasyonel, Ankara'daki katliamı şiddetle kınadıklarını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24