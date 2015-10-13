Sosyalist Enternasyonel: Ankara katliamının faillerinin cezalandırılmalarını bekliyoruz

Sosyalist Enternasyonal (SE) Yönetimi, Ankara katliamına ilişkin olarak, Türk halkıyla dayanışma mesajı paylaştı. Mesajda Sosyalist Enternasyonal tarafından saldırıya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma çağrısında bulunuldu. SE Başkanı Yorgo Papandreu, "Biz bu korkunç saldırının faillerinin adalete teslim edilmesini ve işledikleri suç için usulünce cezalandırılmalarını beklemekteyiz" dedi.

Sosyalist Enternasyonal, SE Başkan Yardımcısı ve CHP’li Umut Oran aracılığıyla Ankara’daki katliamla ilgili bir mesaj paylaştı. Mesajda, saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, Türkiye’deki tüm insanlar ile dayanışma içerisinde oldukları belirtildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye'deki siyasi aktörlerle paylaştığımız değerleri kucaklayıp savunanlarla yan yana ve eşit şekilde durmaktayız ve özellikle sempatizanlarının bu nefret uyandıran saldırıda hedef alınmış olduğu ve bugün muhalefette olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile dayanışma içerisindeyiz.”

Katliamın arkasında olanların tespit edilmesi için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi hususunda Türk yetkililere çağrıda bulunulan mesajda şöyle dendi: “Bu matem zamanında Türk insanına barışı ulusun geleceğinin merkezine koyma ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak seçimlere yaklaşıldığı şu günlerde barışın istikrarını bozmaya veya onu demokrasi yolundan saptırmaya yönelik herhangi bir girişimden onu koruma yolunda cesaret ve kararlılık dilemekteyiz.”

Oran: Türkiye'nin yurtdışında böyle anılmasından hicap duyuyorum

CHP’li Umut Oran, Türkiye’nin bugün demokrasi standartları, insan hakları ve can güvenliği açısından rol model olmaktan çıkmış durumda olduğunu vurgulayarak, “Maalesef Türkiye’nin yurt dışında her seferinde bu şekilde anılmasından hicap duyuyorum” dedi.

SE Başkanı Yorgo Papandreu da Ankara’da gerçekleşen katliamı kınadığını açıklayarak, “Saldırı, seçim öncesi dönemde, vatandaşların toplanma ve ifade özgürlüğünü kullanmasının esas olduğu bir zamanda yapılmıştır” dedi. Miting günü katılımcılar barış için toplandıklarını vurgulayan Papandreu, “Her gün savaş ve terörün sonuçlarına katlanan daha geniş bir bölge için birincil öneme haiz bir mesaj vermek için toplandılar. Biz bu korkunç saldırının faillerinin adalete teslim edilmesini ve işledikleri suç için usulünce cezalandırılmalarını beklemekteyiz. Türk makamlarının bu seçim öncesi dönemde toplanma ve ifade özgürlüğüne yönelik demokratik hakları korumak için gerekli tüm önlemleri almaları da son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Bu trajik zamanda, Türkiye vatandaşlarının terör ve şiddete karşı ve demokratik sürecin katılımcılarını yıldırmayı ve tahrik etmeyi hedefleyen eylemlere karşı seslerini birleştirmeleri gerektiğinin altını çizerek, “Ben, Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak, Türkiye halkına birlik ve beraberliğimizi ifade etmek ve kurbanların aileleri ve yakınlarına en derin taziyelerimi ifade etmek isterim ve bu saldırılarda yaralananlara acil şifalar dilerim” dedi.