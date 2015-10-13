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Akın Birdal: Eşimin kalbi Ankara'daki katliamın üzüntüsüne dayanamadı

Birdal, eşinin herhangi bir rahatsızlığı olmadığını söyledi

13 Ekim 2015 18:52

İnsan Hakları Derneği (İHD) Onursal Başkanı Akın Birdal, eşi Gülşen Ülker Birdal’ı son yolculuğuna uğurladı. Birdal, herhangi bir rahatsızlığı olmayan eşinin Ankara'daki barış mitingine yönelik katliam saldırısına çok üzüldüğünü ve yarım saatte hayatını kaybettiğini söyledi.

Gülşen Ülker Birdal’ın cenaze namazı, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılındı. Cenaze namazına; CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP’li vekiller Sırrı Sakık, Pervin Buldan, Hasip Kaplan, sanatçı Suavi, Ferhat Tunç ile Birdal’ın akrabaları ve arkadaşları katıldı. 

Cenazede taziyeleri kabul eden Akın Birdal, basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Birdal, “Çok üzgünüz, acımız çok büyük. Bir yerde bombalar patlıyor, onların şarapnel parçaları hepimizi ayrı ayrı vuruyor. Bu coğrafyanın haritası acıyla çizilmiş. Bir acının yarası kapanmadan başka acılar yaşıyoruz. Ne yazık ki yaslarımızı tutamıyoruz. Eşim iyi bir kadın hakları savunucusuydu, paylaşımcıydı. Acısı çok derin. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu, son olaylara çok üzülmüştü. Doktor öyle dedi. Kalp sorunu yoktu, üzüntüden yarım saatte kaybettik" diye konuştu. 

Namazın ardından Gülşen Ülker Birdal’ın cenazesi kadınların omzunda Karacaahmet  Mezarlığı'na taşındı. 

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