Ankara katliamında hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği tespit edilemiyor

Ankara’da cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısında ölü, yaralı ve kimliği belirsiz ceset sayısında hâlâ çelişkiler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 97 olarak açıkladı. Otopsileri izleyen Türk Tabibleri Birliği ve Ankara Barosu’na göre 105 kişi öldü. HDP Kriz Merkezi’nin 128 ölü açıklamasını, ÇHD Başkanı da teyit etti. Hürriyet’ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Adli Tıp’ta 102 kişiye otopsi yapıldı, 97 cenaze yakınlarına teslim edildi. 3’ü tanınmaz halde olan 5 ceset kaldı. Yüzü tanınan 2 kişinin kimliğini ise kimse tespit edemedi.

TTB genel başkanı Beyazıt İlhan’a göre farkın nedeni, vücut bütünlüğü olmayan cenazeler. “Ancak biz 105 ölümü teyit ettik. Zannediyorum önümüzdeki günlerde Başbakanlık da ölü sayısını netleştirecektir” diyen İlhan, HDP’nin ölü sayısını 128 olarak belirtmesi için ise “Kayıpları da ölü olarak sayıyorlar” dedi.

Otopsilere avukatlarla refakat eden Ankara

Ankara Barosu avukatlarının hazırladığı listelere göre de ölü sayısı, “kayıplar ve kimliği belirsiz cesetlerin dışında” 97...

Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ise “120 kişinin ismi belirlendi. 8’inin kimlik tespiti sürüyor” diye bilgi verdi.