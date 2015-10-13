T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara katliamında hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği tespit edilemiyor

Bakanlığa göre ölü sayısı 97, Türk Tabipler Birliği 105, HDP 128 kişinin hayatını kaybettiği iddiasında

13 Ekim 2015 14:22

Ankara’da cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısında ölü, yaralı ve kimliği belirsiz ceset sayısında hâlâ çelişkiler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 97 olarak açıkladı. Otopsileri izleyen Türk Tabibleri Birliği ve Ankara Barosu’na göre 105 kişi öldü. HDP Kriz Merkezi’nin 128 ölü açıklamasını, ÇHD Başkanı da teyit etti. Hürriyet’ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Adli Tıp’ta 102 kişiye otopsi yapıldı, 97 cenaze yakınlarına teslim edildi. 3’ü tanınmaz halde olan 5 ceset kaldı. Yüzü tanınan 2 kişinin kimliğini ise kimse tespit edemedi.

TTB genel başkanı Beyazıt İlhan’a göre farkın nedeni, vücut bütünlüğü olmayan cenazeler. “Ancak biz 105 ölümü teyit ettik. Zannediyorum önümüzdeki günlerde Başbakanlık da ölü sayısını netleştirecektir” diyen İlhan, HDP’nin ölü sayısını 128 olarak belirtmesi için ise “Kayıpları da ölü olarak sayıyorlar” dedi.   

 

Otopsilere avukatlarla refakat eden Ankara 

 

Ankara Barosu avukatlarının hazırladığı listelere göre de ölü sayısı, “kayıplar ve kimliği belirsiz cesetlerin dışında” 97...

Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ise “120 kişinin ismi belirlendi. 8’inin kimlik tespiti sürüyor” diye bilgi verdi.

ETİKETLER

adli tıpankarakatliamölü sayısıbelirsizhaber

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Ankara'da ölenlerin şehit sayılması için kanun teklifi vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 1 Kasım'da hepimiz daha aydınlık bir Türkiye için çabalayacağız

Ankara'da katledilenleri anmak isteyen gruba Kadıköy'de müdahale

İstanbul Valiliği, sendikaların düzenlediği yürüyüş için izin vermemişti

Ankara katliamından önce hangi 3 saldırı engellendi?

Milliyet Ankara Temsilcisi: Davutoğlu’nun, İçişleri Bakanı Altınok’un "Güvenlik zafiyeti yok" açıklamasına karşın ilk andan itibaren zafiyet olup olmadığını sorguladığı öğrenildi

Ankara Garı'nda bomba şüphesi, şüpheli paket patlatıldı!

Patlatılan şüpheli paketin içinden gıda malzemeleri çıktı

"Davutoğlu'ndan bakan ve bürokratlara Ankara sorgusu"

İçişleri Bakanı Altınok, Ankara'da meydana gelen patlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Güvenlik zafiyeti yok" demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24