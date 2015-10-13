Kılıçdaroğlu: Ankara'da ölenlerin şehit sayılması için kanun teklifi vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın şehit sayılması için kanun teklifi vereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Halk Tv'de Ankara'da meydana gelen ve en az 97 kişi can verdiği katliama ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Parlamento açıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden geleni yapacağız. Ankara'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın şehit sayılması için kanun teklifi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

1 Kasım seçimleri için çağrı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Geçtiğimiz seçimde sandığa gitmeyen vatandaşlara sesleniyorum. Daha güzel bir Türkiye istiyorsanız, ülkenin geleceği için, çocuklarınız için sandığa gidin. Umarım 1 Kasım'da hepimiz daha aydınlık bir Türkiye için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.