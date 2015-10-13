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"Davutoğlu'ndan bakan ve bürokratlara Ankara sorgusu"

İçişleri Bakanı Altınok, Ankara'da meydana gelen patlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Güvenlik zafiyeti yok" demişti

13 Ekim 2015 14:07

Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da meydana gelen ve en az 97 kişinin can verdiği katliama ilişkin olarak "bakan ve bürokratlara sorular yöneltti"ğini yazdı.

Ankara'da meydana gelen patlamalardan sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Selami Altınok “Güvenlik zafiyeti yok” açıklaması yapmış, istifa etmesine yönelik gelen talepler karşısında, "Siyasi tartışmalar olduğu için değerlendirmeyi tüm bu olayın neticelenmesinin ardından yapacağım" demişti.

Çevikcan'ın Milliyet'te "Önlenen üç eylem ve Ankara Manzarası" başlığıyla yayımlanan (13 Ekim 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başbakan Davutoğlu’nun, İçişleri Bakanı Altınok’un “Güvenlik zafiyeti yok” açıklamasına karşın ilk andan itibaren zafiyet olup olmadığını sorguladığı öğrenildi. İdari soruşturma sonunda mitingin ve başkentin güvenliğinden doğrudan sorumlu olan tepe noktadaki iki isimle, Ankara’da istihbarattan sorumlu ismin görevden alınmaları sürpriz olmayaca

Davutoğlu, özgürlük-güvenlik dengesine özen gösterilerek saldırıdan ders çıkarılması ve ilave tedbirler alınması talimatı da vermiş durumda. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, bu doğrultuda harıl harıl çalışıyor.

Kılıçdaroğlu’nun istihbarat zafiyetini gündeme getirmesi üzerine ilk ağızdan bilgi alması için Davutoğlu’nun MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’i çağırdığı biliniyor. 

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