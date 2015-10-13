Ankara'da katledilenleri anmak isteyen gruba Kadıköy'de müdahale

Sendikalar Beyazıt'a yapılacak yürüyüş için çağrıda bulundu. İstanbul Valiliği'nin "uygun bulunmadığını" gerekçesiyle izin vermediği yürüyüşe katılmak için Kadıköy'den Eminönü'ne geçmek isteyen gruplara polis müdahale etti. Polis gruptan 4 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Valiliği, Ankara’daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için DİSK, TMMOB, TTB ve KESK’in öncülüğünde Beyazıt Meydanı’na bugün yapılacak anma yürüyüşünün "uygun bulunmadığını" açıkladı. Yürüyüşün uygun bulunmama gerekçeleri ise: "Toplanma çağrısı yapılan yer ve güzergahların vatandaşların çok yoğun biçimde kullanıldığı", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu belirlenen güzergah ve alanların içerisinde bulunmadığı" ve "Bulunulan dönemin hassasiyeti" olarak bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, polisin uyarısına rağmen iskeleye girmek isteyen gençlerle polis arasında arbede yaşandı.

Bu sırada vapur iskelesindeki Mücella Yapıcı ve beraberindekiler polise tepki gösterdi. Sinir krizi geçiren Yapıcı, "Ne yapıyorsunuz. Kardeşlerimiz öldü" diye bağırdı.

Sirkeci'de oturma eylemi





Sirkeci'de de kalabalık bir grup yürüyüş için toplandı. Grup bir süre sonra oturma eylemi yapmaya başladı.







DİSK, TMMOB, TTB ve KESK’in Ankara’daki kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için Beyazıt Meydanı’na yapacağı yürüyüş için kalabalık bir grup İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde buluştu.

İstanbul Valiliği’nin yürüyüşe izin vermeyeceğini açıklamasının ardından çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’lar, hastane önünde önlem aldı. Saat 11:00 olarak duyurulan yürüyüş öncesi hastane bahçesinde toplanan kalabalık Ankara’da yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu. Kalabalığın saat 11:00’de Beyazıt’a doğru yürüyüşe geçeceği duyuruldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Beyazıt'a yürümek isteyen grubu, polis kalkanlar ile engelledi. Kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.

Hastanesi bahçesinde toplanan yaklaşık 1500 kişi Ankara'daki terör saldırısını protesto için yürüyüş yapmak istedi. Hastane kapısında önlem alan polis kalabalığın dışarı çıkmasına izin vermiyor. Kapıyı zorlayan grupla polis karşı karşıya geldi. Kısa süreli arbede çıktı.