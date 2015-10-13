Ankara'daki saldırıyı soruşturan Savcılık, Twitter'da şüpheli paylaşımlar yapan 3 hesabı araştırıyor

Ankara'da 97 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı patlamadan sonra başlatılan soruşturmaya 3 Twitter hesabı da dahil edildi.

Bu hesaplar Pir Ozan Abdal takma isimle paylaşımda bulunan @AnatolyTodorov, Dinebereday takma ismiyle @DrBereday ve @GoranMetsayan.



Al Jazeera'den Didem Özel Tümer'in haberine göre soruşturmayı sürdüren savcılık söz konusu üç hesabın kullanıcılarının IP (internet protokol) adreslerini kurum aracılığı ile Twitter'dan istedi. TİB'in acil koduyla bilgi talebinde bulunduğu öğrenildi. Twitter'dan şu ana kadar cevap gelmezken, yetkililer görüşmelerin sürdüğünü, saat farkının süreci uzattığını belirtti.



Şühpeli paylaşımlar



Pir Ozan Abdal @AnatolyTodorov takma adını kullanan kişi 10 Ekim'de 00.22'de paylaşıma başladı. "Selamlar. Yarın Ankara'da büyük bir miting olacak. Bir durumdan bahsetmek istiyorum" diyerek paylaşımlarına başlayan kişi art arda tweetler attı. Bunlardan en dikkat çekenleri şunlardı:





Kullanıcı daha sonra kendisinin de mitingde olacağını söyledi ve "Yarın orada ölürsem asla ve asla ülkesini sevmedi demesinler. Ben bu ülkeyi Edirne'den Ardahan'a kadar çok sevdim" dedi.

@AnatolyTodorov adlı kullanıcı paylaşımlarının sonunda "Yarın da mümkün olduğu kadar bilgi geçmeye çalışırım. Eğer ölürsem celalden ya da @GoranMetseyan'dan öğrenirsiniz. RT yapın bol bol" diye yazdı. Bu paylaşımdaki @GoranMetseyan adlı kullanıcının da bilgileri edinilmeye çalışılıyor.



Dinebereday @DrBereday takma adlı kullanıcı ise 00.58'de paylaşımında "'Bomba" Ankara'da patlayacak diye yazdı.

Söz konusu hesaplar daha sonra kendilerini korumaya aldılar. Paylaşım yapmadılar. Twitter'dan artık bu hesapların yaptığı paylaşımlara ulaşmak mümkün değil