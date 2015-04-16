Demirtaş: Başbakan'ın Ağrı'da olanlardan haberi yok, AKP kendi provokasyonun tuzağına düştü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ağrı’ da yaşananlarla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sert eleştirilerde bulundu.

Demirtaş, Başbakan Davutoğlu’na “Genelkurmay seni yalanlıyor. AKP il Başkanı seni yalanlıyor. Sen yalancılığı ispatlanmış bir başbakansın ülkede olup bitenden haberin yok. Gerçek Başbakan değilsin çünkü. Kendisine üzülüyorum Ağrı’da olup bitenden haberin yok. Ağrı’ da yaşanan olaylar AKP provokasyonuydu ve boşa çıktı. AKP kendi yaptığı provokasyonun tuzağına düştü” dedi.

