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Politika

Demirtaş: Başbakan'ın Ağrı'da olanlardan haberi yok, AKP kendi provokasyonun tuzağına düştü

'Sen yalancılığı ispatlanmış bir başbakansın'

16 Nisan 2015 15:44

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ağrı’ da yaşananlarla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sert eleştirilerde bulundu.

Demirtaş, Başbakan Davutoğlu’na “Genelkurmay seni yalanlıyor. AKP il Başkanı seni yalanlıyor. Sen yalancılığı ispatlanmış bir başbakansın ülkede olup bitenden haberin yok. Gerçek Başbakan değilsin çünkü. Kendisine üzülüyorum Ağrı’da olup bitenden haberin yok. Ağrı’ da yaşanan olaylar AKP provokasyonuydu ve boşa çıktı. AKP kendi yaptığı provokasyonun tuzağına düştü” dedi.
 

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