Davutoğlu: Demirtaş hainlik yaptı, HDP bir proje

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday tanıtım toplantısında, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a “hain” dedi; HDP’yi ise ‘proje partisi’ olarak niteledi.

Davutoğlu’nun konuşmasında, Selahattin Demirtaş’ı sert sözlerle eleştirdiği açıklaması şöyle:

“Bu Demirtaş 6-7 Ekim olaylarında da aynı hainliği yapmıştır ve insanları isyana teşvik etmiştir. Demirtaş ve ekibine sesleniyorum. Çıkın demokrasiyle ilgili tavrınızı açıkça ortaya koyun.”

‘HDP proje’

HDP'nin "bir proje" olduğunu söyleyen Davutoğlu, bunun AKP karşısında oluşan "şer cephesinin" ürünü olduğunu ifade etti.

"Karşımızda bir şer cephesi var. Bütün hesaplar AK Parti'nin yolunu kesmek için" diyen Davutoğlu, şöyle konuştu; "HDP bir proje olarak gündeme getiriliyor.Biri Amerika'dan reklamcı getiriyor. Biri oralara gidip, geldikten sonra yeni bir anlayış getireceği söyleniyor."