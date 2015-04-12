Davutoğlu: Demirtaş yalan söylüyor, uyguladıkları baskıyı örtbas ediyor

Ağrı’da TSK ile PKK arasında çıkan çatışmayla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Çatışma bölgesinde 8’i yaralı 15 asker bırakıldı. Amaçları oradan asker cenazelerinin çıkmasıydı” sözlerini eleştiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Sayın Demirtaş yalan söylüyor. Gerçekleri saptırıyor. Son derece provokatif. Doğubeyazıt'ın Kule mezrasında benzer bir çalışma yapılmıştı, o bölgedeki vatandaşlarımız baskı altına alınmak istenmiştir” dedi.

Davutoğlu, “Seçimlerde şu ya da bu yönde bir baskı oluşmaması için gerekli çalışma yapılmıştır. Demirtaş bölgede uygulamak istedikleri baskıyı örtbas etmeye çalışıyor. Kadıköy Meydanı’nda barışçıl bir söylem tutturup doğu Beyazıt’ta bölücü terör örgütü savunucusu olmaz” diye konuştu.

Papa Francis’in “Yirminci yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapılmıştır” sözlerini de değerlendiren Davutoğlu, “Acıları tek taraflı okumak Papa’ya yakışmadı. Papa’nın açıklaması yanlış ve tutarsız. Dini liderlerden bizim beklentimiz, barış çağrısında bulunmalarıdır” dedi.

İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Papa'ya seslendi

“Acıları tek taraflı okumak Papa’ya yakışmadı. Papa’nın açıklaması yanlış ve tutarsız. Dini liderlerden bizim beklentimiz, barış çağrısında bulunmalarıdır. Gönülleri kapalı olanlara arşivleri açmak bir fayda getirmiyor. Umarım Papa Türkiye geldiklerinde bize zikrettikleri görüşlerine sahip çıkar ve son takındığı tutumu tekrar gözden geçirir.”

Demirtaş'a yanıt

“Sayın Demirtaş yalan söylüyor. Gerçekleri saptırıyor. Son derece provokatif. Doğubeyazıt'ın Kule mezrasında benzer bir çalışma yapılmıştı, o bölgedeki vatandaşlarımız baskı altına alınmak istenmiştir. Seçimlerde şu ya da bu yönde bir baskı oluşmaması için gerekli çalışma yapılmıştır. Demirtaş bölgede uygulamak istedikleri baskıyı örtbas etmeye çalışıyor. Kadıköy Meydanı’nda barışçıl bir söylem tutturup doğu Beyazıt’ta bölücü terör örgütü savunucusu olmaz.”