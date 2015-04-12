Ağrı'daki çatışmanın tanığı: Yardım ettiğimiz askerler 'bizi kurtarın' diyorlardı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde HDP İlçe eski Başkanı Cezmi Budak ile 1 PKK’linin ölümüne neden olayları değerlendiren HDP İlçe Başkanı Orhan Tunç, “AKP, yükselen HDP oylarının düşmesi için bir provokasyon yaptı. Ağrı Valisi’nin eline kan bulaşmıştır. 20 km yürüyüp vardığımız Tendürek Dağı’nda yaralı askerler vardı. ‘Bizi kurtarın, ölüme gönderdiler’ diyorlardı. Onları o alandan güvenli bölgeye taşıdık” diye konuştu.

Tendürek Dağı'nda dün yaşanan ve gerilime neden olaylara tanık olan HDP Diyadin İlçe Eş Başkanı Orhan Tunç, T24’e önemli açıklamalar yaptı. Tunç, HDP, DBP ve Diyadin Belediyesi olarak fidan dikme etkinliği için günler öncesinde hazırlık yaptıklarını belirterek, şunları anlattı:

Sadece fidan dikecektik, kan döktüler

“Bu etkinlikten Vali Bey’in de haberi vardı. Dün sabah saat 05.00’te eski İlçe Başkanımız Cezmi Budak ve MEYADER Temsilcisi Cenap İlboğa, etkinliğin yapılacağı Tendürek Dağı etekeğindeki Tütek Köyü’ne gittiler. Orada platform kurulmuş, hazırladığımız pankart ve dövizleri asacaklardı. Ancak, orada mevzilenmiş askerler tarafından kurşun yağmuruna tutuluyorlar. Şehit Cezmi Budak arkadaşımızın vücudunda çok sayıda mermi var. Cenap İlboğa’ya da üç mermi isabet ediyor. Cenap arkadaşımızla görüştüm. Bana etkinlik alanı yakınlarında durduk yere ateş açtılar. Cezmi’yi önce yere düştü, onu kaldırmaya çalışırken beni de vurdular. Sadece fidan dikecektik, onlar kan döktüler.”

Askere canlı kalkan olduk...

Olayda Cezmi Budak ile birlikte bir PKK’linin de öldürüldüğünü ifade eden HDP İlçe Eş Başkanı Orhan Tunç, yaralı ve ölülerin 12 saat süreyle olay yerinde bekletildiğini söyledi. Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık’ın Ağrı Valisi Musa Işın ile telefonda görüşüp izin aldıktan sonra olay yerine hareket ettiklerini ifade eden Tunç, “Ne asker ne de gerilla kimse ölmesin diye 20 arkadaşımızla birlikte yola çıktık. Askerler izin vermedi. Ancak, biz kararlı davranıp farklı yollardan 20 km. yürüyüp olay yerine vardık. 15-20 asker vardı ve bunların bir kısmı yaralı halde yerlerdeydi. ‘Bizi kurtarın, ölüme yolladılar’ diye bağırıyorlardı. Askerler yaralıları taşırken biz onlara canlı kalkan olup çembere aldık. Hafif yaralı olanların da koltuk altlarına girip güvenli bölgelere taşıdık. AKP, yükselen HDP oylarına karşı Ağrı’da provokasyon yapmak istedi. Ancak biz bugünkü cenaze törenimizde bu oyuna gelmeyeceğimizin mesajını verdik. Ağrı Valisi’nin eline kan bulaşmıştır“ diye konuştu.