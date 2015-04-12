HDP: Ağrı'da ölen PKK'lı sayısı 5 değil

Askerle PKK'lılar arasında dün yaşanan çatışmada yaşamını yitiren canlı kalkan Cezmi Budak'ın cenazesinde konuşan HDP Ağrı İl Başkanı Sabri Tayfur, çatışmada ölen PKK'lı sayısının 5 değil 1 olduğunu açıkladı.

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Yukarı Tütek Köyü kırsalında dün PKK'lıların askerlere ateş açmasıyla başlayan ve gün boyu devam eden çatışmanın yankıları devam ediyor. Yaralanan 4 asker, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Canlı kalkan olarak girdiği çatışma bölgesinde vurulan HDP'li Cezmi Budak bugün Diyadin'de toprağa verilirken Diyadin ve Ağrı’nın bazı ilçelerinde olayı protesto için esnaf işyerlerini açmadı. Ağrı'da Leyla Zana'nın da katılacağı HDP'nin milletvekili adaylarını tanıtım töreni iptal edildi.

Genelkurmay ve Ağrı Valiliği operasyonda 5 PKK'lının öldüğünü, 1'inin de yaralı yakalandığını açıklarken, HDP Ağrı İl Başkanı Sabri Tayfur sadece 1 PKK’lının öldüğünü ileri sürdü. Tayfur, "PKK'dan 1, sivilden de 1 kişi. Başka kayıp yok. Üstünlüklerini sağlamak amacıyla böyle diyorlar" dedi.

Çatışmasızlık ortamı bozuldu

Çözüm süreci nedeniyle sağlanan çatışmasızlık ortamı dün Tendürek Dağı eteklerindeki Yukarı Tütek Köyü'ndeki olayla bozuldu. Asker ile PKK arasında yaklaşık 2.5 yıl sonra meydana gelen çatışma, Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Yukarı Tütek Köyü kırsalında saat 08.00 sıralarında, PKK'lıların güvenlik güçlerine ateş açmasıyla başladı.

PKK'lıların yuvalandığı Tendürek Dağı eteklerinde düzenlenen 'Bahar Şenliği' etkinliğinde "örgüt propagandasının yapılacağı", "seçimde desteklenen adaylara oy vermeleri konusunda baskı uygulanacağı yolunda duyum alınması üzerine" Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'ndan 15 tim bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Askerler, 'Bahar Şenliği'nin yapılacağı bölgede konuşlanırken, PKK'lılar uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ateşe anında karşılık verilirken, ilk ateş sırasında 1 üsteğmen ile 3 uzman çavuş yaralandı. Hemen çatışma bölgesine komando birlikleri sevk edildi, havadan İHA ve helikopter desteğiyle operasyon başlatıldı. Diyadin ilçe merkezinden Yukarı Tütek'e giden yol üzerindeki ilk köy olan Boyalan'da da giriş-çıkış kontrol altına alındı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden operasyonda 5 PKK'lının öldüğü, 1 PKK'lının da yaralı yakalandığı açıklandı.

Operasyon bölgesine iddiaya göre 'canlı kalkan' olmak için giren gruptan eski HDP Diyadin İlçe Başkanı Cezmi Budak açılan ateşle ölürken, Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenler Derneği (MEYA-DER) temsilcisi Cenap İlboğa yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle alındı

Bölgede gün boyu devam eden çatışma nedeniyle, sabah PKK'lıların açtığı ilk ateşle yaralanan 4 asker, saat 19.00 sıralarında helikopterlerle Ağrı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından 4 asker, gece Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü ve GATA'da tedavi altına alındı.

Çatışma bölgesinde yaralanan MEYA-DER temsilcisi Cenap İlboğa da Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tendürek Dağı eteklerinde dün gün boyu süren çatışmanın ardından bugün sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Yukarı Tütek ve Boyalan köylerinde konuşlanan askerler bu sabah birliklerine çekildi. Doğubayazıt'ta bulunan 1'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan havalanan Kobra ve Sikorsky helikopterler bölgeyi havadan kontrol etmeye başladı.

Sırrı Sakık: Onlar barışı kanattılar

Yukarı Tütek Köyü kırsalında operasyon bölgesine 'canlı kalkan' olarak giren ve açılan ateşle yaşamını yitiren Cezmi Budak için bugün Diyadin ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde esnaf bugün kepenk kapattı.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından Cezmi Budak'ın cenazesi Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık'ın da bulunduğu büyük bir kalabalık tarafından Diyadin ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Sırrı Sakık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Biz bu topraklara barışın hayat bulması için geldik. Ama onlar barışı kanattılar. Bu kanı dökenler elbet hesap verecekler. Biz onları vicdan mahkemelerinde çoktan mahkum ettik" dedi.

Ölen Cezmi Budak'ın evli ve 3 çocuk babası olduğunu kaydeden Sakık, "Bir insan bu kadar asil olabilir. Kan akmasın diye bedenini canlı kalkan olarak siper eder" ifadesini kullandı.

Ölü sayısında farklı açıklamalar

Çatışma ve operasyonda Genelkurmay ve Ağrı Valiliği 5 PKK'lını öldüğünü, 1'inin yaralandığını açıklarken, HDP Ağrı İl Başkanı Sabri Tayfur ölü sayısının 5 değil, 1 olduğunu söyledi.

Genelkurmay internet sitesinden dün saat 20.12'de yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yukarı Tütek Köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle gün boyu devam eden silahlı çatışmada yaralanan 4 personelimiz Ağrı Devlet Hastanesi'ne tahliye edilmiş olup, 3 personelimizin yaralarının hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı, 1 personelimizin ise ameliyata alındığı hastane yetkililerinden öğrenilmiştir. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Diğer taraftan silahlı çatışmada 5 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin yaralı olarak ele geçirildiği bilgisi alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HDP Ağrı İl Başkanı Sabri Tayfur ise Diyadin'de katıldığı Cezmi Budak'ın cenaze töreninde yaptığı açıklamada, operasyonda sadece 'Canfeda' kod adlı 1 PKK'lının öldüğünü, 'canlı kalkan' olarak alana giren Budak'ın yaşamını yitirdiğini ve Cenap İlboğa'nın yaralandığını söyledi.

Kendisinin de sivil bir grupla çatışma alanında olduğunu kaydeden Sabri Tayfur, "Herhalde onların 5 dediği cenaze göklere uçmadı. Üstünlüklerini sağlamak amacıyla böyle bir şey diyorlar. PKK'dan 1, sivilden de 1 kişi. Başka kayıp yok. Kod ismi bana söylenenlere göre 'Canfeda' PKK'lı, erkek. PKK'lılar da zaten cenazeyi alıp götürmüşler" dedi. Tayfur, her bahar yaptıkları 'Bahar Şenliği' için bölgeye gittiklerini anlatırken, "Allah'ın dağı, bizim dağlarımız. Koskoca arazilerde bunun önlemini almak gibi durum olamaz" diye konuştu.