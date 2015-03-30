Demirtaş: Barajı yüzde 20 de yapsalar biz yüzde 25 oy alırdık, illa o baraj yıkılacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim barajına ilişkin, "Eğer barajı yüzde 20 de yapsalar biz yüzde 25 oy alırdık. İlla o baraj yıkılacak. İlla o baraj aşılacak'' dedi.

Berlin'deki Estrel Otelde partisinin yurtdışındaki seçim kampanyasını başlatan Demirtaş, oy kullanacakların 7 Haziran genel seçimlerinde HDP'ye destek vermelerini istedi.



Seçimlerin heyecanlı geçeceğini tahmin ettiğini dile getiren Demirtaş, şunları belirtti:



"12 Eylül darbesini yapanların, cunta anayasasını yazanların, kendilerinin parlamentoya girmemeleri için yüzde 10 barajı gibi dünyanın en büyük barajını Türk hukuk sistemine koyduklarını" belirterek, ''Yani 1980'den sonra Türkiye demokratik siyasetin D'sini bile görmedi, yaşamadı. ''AK Parti barajı kaldırmamış olabilir ama ortaya çıkan araştırma sonuçlarını görünce hayıflanıyorlardır, 'keşke biz barajı yüzde 20'ye çıkarsak' diyorlardır. Biz şunu iddia ediyoruz: Eğer barajı yüzde 20 de yapsalar biz yüzde 25 oy alırdık. İlla o baraj yıkılacak. İlla o baraj aşılacak.''



'Dikkate almadılar'

Barajın kaldırılması için geçmişte defalarca önergeler verdiklerini hatırlatan Demirtaş, bunun dikkate alınmadığından yakındı.



Selahattin Demirtaş, HDP olarak barajı aşacaklarını iddia ederek, şunları söyledi: "Partinin yarısı kadın öz gücünden oluşuyorsa muazzam bir özgüven ve fedakarlıkla gençler partiyi omuzlarında taşıyorsa arkalarında fedai bir halk varsa bu mücadele uğrunda canını veren varsa bu durumda, öz güce ve bizi destekleyen kitleye güvenerek barajı aşamamamız, bizim ve partimizin en büyük eksikliğidir. Barajı aşamayacaksak o zaman parlamento da Tayyip Erdoğan'ın olsun. Ne diyeyim. Eğer bunu başaramayacaksak o da onun olsun.''

'AK Parti iktidardan bir düşsün bakın o zaman neler oluyor'





HDP'nin barajı aşması durumunda AK Parti iktidarının sona ereceğini savunan Demirtaş, ''O baraj bir aşılsın. AK Parti iktidardan bir düşsün bakın o zaman Türkiye'de neler oluyor. Emek adına, barış adına, insan hakları adına ne söylediysek onları gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.