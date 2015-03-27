Selahattin Demirtaş İstanbul’dan, Sırrı Süreyya Önder Ankara’dan aday

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin yüzde 10 seçim barajını aşmasında belirleyici olacak kentler arasında yer alan İstanbul’un Kürt ve sol/sosyalist seçmenin oyunu hedefleyen parti kurmayları sahaya HDP Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş ile çıkacak.

HDP’nin bir diğer önemli hamlesi ise HDP İmralı Heyeti üyesi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Ankara 1’inci bölge birinci sıradan aday gösterilmesi olacak.

Hedefte batıda yaşayan Kürt seçmen var

Okan Konuralp'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’dan 650 bin 670 oy almıştı. 2011 Genel Seçimlerinde ise HDP’nin desteklediği üç bağımsız adayın aldığı toplam oy 351 bin 315 olmuştu. İstanbul Birinci Bölgeden aday olması beklenen Demirtaş’ın isminin, kentin diğer iki seçim bölgesine de etkisi olacağı öngörülüyor. Demirtaş’ın adaylığı sayesinde bugüne kadar HDP’ye ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş’a oy vermeyen Kürt kökenli seçmen ile CHP ’ye oy verme alışkanlığı taşıyan sol/sosyalist seçmenin önemli bir kısmının oyunun alınması planlanıyor.

Ankara’da koz Sırrı Süreyya Önder

HDP’nin bir diğer önemli hamlesi ise HDP İmralı Heyeti üyesi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Ankara 1’inci bölge birinci sıradan aday gösterilmesi olacak. 2007’de DEHAP, 2011’de BDP ’nin desteklediği bağımsız adaylarla seçime giren HDP geleneği Ankara’dan beklediği oyu alamamıştı. Kendisini yeniden adaylık için ikna etmek isteyen parti kurmaylarına “Ankara’dan aday olurum” diyen Önder böylelikle HDP’nin Ankara’daki milletvekili çıkarma ihtimalini yükseltmiş oldu.

Ankara 1’inci bölgeden aday gösterilecek Önder ile İstanbul’da olduğu gibi HDP’ye oy vermeyen Kürt kökenli seçmen ile CHP’nin seçmen tabanının oyu hedefleniyor. Önder, Ankara adaylığıyla ilgili sorulara “İstanbul’dayım, yakın bir zamanda Ankara’ya gelmeyi düşünmüyorum. Çünkü Ankara’ya aday olarak geleceğim, partimin Ankara adayı olarak geleceğim. Şimdilik beni beklemeyin” esprisiyle yanıt verdi.

Haberin devamını okumak için tıklayınız...