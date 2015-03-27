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Demirtaş'tan Akdoğan'ın 'süreci zehirledi' sözlerine yanıt

'Aman bizim patronu kızdırmayın, kızınca süreç donuyor, diyorlarsa hiç kusura bakmasınlar'

27 Mart 2015 10:57

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın "çözüm sürecini zehirledi" açıklamasına yanıt verdi. Herkesin diline ve üslubuna dikkat etmesi gerektiğini belirten Demirtaş, “Bunun tek taraflı olduğunu düşünmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve hükümet sözcülerinin heyetimize, partimize, şahsıma dönük kullandıkları üslup acaba sürecin neyiyle bağdaşıyor, onu da bir sormak ve bunun üzerinde de durmak gerekiyor” dedi.

“Üslup konusunda tüm siyasetçilerin nezaket çerçevesinde yaklaşması gerektiğine inanıyorum. Sert eleştiriler olabilir ama hakarete de varmamalı” diyen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmediklerini kaydeden Demirtaş, Habertürk'te yer alan habere göre şöyle devam etti: 

“Siyasi bir tepki ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ülkedeki söylemleri ve politik yaklaşımlarını eleştiriyoruz ve eleştirmeye de devam edeceğiz. Ama ‘Recep Tayyip Erdoğan eleştirildiği zaman süreç zarar görüyor’ deniliyorsa bu bizim problemimiz değil. Biz sürece zarar vermek için bunu yapmıyoruz. Eleştirmek, muhalefet olarak bizim görevimiz. Şöyle düşünüyorlarsa, ‘Aman bizim patronu kızdırmayın, kızınca süreç donuyor’ diyorlarsa hiç kusura bakmasınlar, bu, patronlarının ruh halinden kaynaklıdır."

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