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Demirtaş: İzleme Heyeti HDP'nin kırmızı çizgisi değildir, yeterki süreç ilerlesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İzleme Heyeti'ne karşıyım' açıklaması krize yol açmıştı

25 Mart 2015 16:14

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın olumlu bakmıyorum açıklaması sonrası başlayan üçüncü göz olarak çözüm sürecine refakat etmek üzere planlanan İzleme Heyeti krizine ilişkin olarak, "İzleme Heyeti HDP'nin kırmızı çizgisi değildir, yeterki süreç ilerlesin. Hükümetin izleme heyeti olacak demesi önemlidir" dedi.

Demirtaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, çözüm süreci kapsamında izleme heyetinin oluşturulacağını ifade etmiş, ve şunları söylemişti:

"Bu konu bizim kabulümüzdür çözüm süreci içinde böyle bir mekanizmaya ihtiyaç olduğu kararımız altına alınmıştır. Bu heyette bulunanların akil insanlar arasından olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun sayısının 5-6 arasında olacağını düşünüyorum. İzleme heyetine hangi görev verilecek ne şekilde görev yapacaklar bunu da belirlediğimiz bir listemiz var."

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzleme heyeti konusuna olumlu bakmadığını, bu konuyu devletin istihbaratının yönetebileceğini belirtmişti.

Erdoğan'ın tartışmaya yol açıklamaları şöyleydi:

"Şunu çok açık, net söyleyeyim bu olaya da ben olumlu bakmıyorum. Çünkü başbakanlığım döneminde de 'Akil insanlar içerisinden bir grubun gitmesine nasıl bakarsınız, nasıl değerlendirirsiniz?' dedikleri zaman, bunları doğru bulmadığımı, böyle bir şey düşünmediğimizi o zaman da söylemiştim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum. Bunlar doğru şeyler değil."

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