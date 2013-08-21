Demirören Terim'e 1+3 yıllık sözleşme önerdi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim ile bir araya gelip beklenen teklifi yaptı. Demirören Terim'e, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 1 yılı Galatasaray'la beraber olmak üzere 4 yıllık sözleşme önerdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın başına Fatih Terim'i getirmek için somut adımı attı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldi

Demirören'in evindeki görüşme 1 saat 20 dakika sürdü ve Fatih Terim görüşmeden ayrıldı.

Demirören'in Terim'e 4 yıllık sözleşme önerdiği ve sadece bu sezon için Galatasaray'ın da başında kalmasını istediği öğrenildi.

Milli Takım'ın üstüste aldığı başarısız sonuçlar sonrası, yeni bir teknik adam arayışı başlamış ve gözler Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çevrilmişti.

Bu konuda basına yansıyan haberler sonrası Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı görevinden istifa etmişti.

Avcı'nın istifasının ardından, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı arayarak, Terim'le görüşmek için izin istemişti. Sarı-kırmızılı kulüpten de bu görüşmeye onay gelmişti.

Onayın ardından bu sabah Demirören ile Terim buluştu. 1 saat 20 dakika süren görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı da katıldı.

TFF Başkanı Demirören, görüşmede Terim'e 4 yıllık sözleşme önerdi.

Demirören'in halen Galatasaray'ın başında olan Terim'e bu konuda "Bu sezon hem Milli Takım'ı hem Galatasaray'ı çalıştır. Sezon sonu Galatasaray'dan ayrıl ve 3 yıl daha sadece Milli Takım'da görev yap" diye teklifte bulunduğu öğrenildi.

Terim ise konuyu Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile görüşmek için toplantıdan ayrıldı.

Suat Kılıç: Hayırlı olsun

Fatih Terim - Yıldırım Demirören zirvesi, Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da gündemindeydi.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in görüşmesini değerlendirdi.

Twitter hesabından bir yorumda bulunan Kılıç, şunları yazdı:

"TFF Başkanı, Fatih Terim ile Milli Takımlar için görüştü. Alınacak kararın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dilerim"