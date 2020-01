Fatih Terim'den Milli Takım mesajı

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için adı geçen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Terim'in, sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray'ı damarlarında hisseden, her zaman olduğu gibi Galatasaray'ı yaşayan ve yaşamaya devam edecek olan, Türk futbolu ve futbolun geleceği için kendinden vazgeçmeye hazır biri olarak öncelikle 48 saattir medyada yazılıp çizileni, bilip bilmeden yapılan yorumları, niyeti kendinden menkul tespitleri, sosyal mecralarda konuşulan her şeyi yakından takip ettiğimin bilinmesini isterim. Tabii ki Milli Takım'la adının anılması her Türk antrenör için gurur vesilesidir hele ki bu, yıllarını Milli Takım'a vermiş ve ay yıldızlı formanın başarısı için hem sporcu hem de teknik adam olarak ter dökmüş biri için çok daha fazla gurur vericidir. Hayatının her anını ülke futbolunun başarısı ve geleceğini inşa etmek için uğraşarak yaşayan biri olarak ihtiyaç olduğunda kişiliğimden ve etik kurallardan vazgeçmeksizin yardımcı olacağımdan da kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Ancak kendini Galatasaray'a adamış ve bu ailenin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duymuş birinin Galatasaray'dan vazgeçeceğine inanmak gerçek dışıdır. Geçmişte örneklerinde olduğu gibi Galatasaray beni bırakmadıkça Galatasaray'ı bırakmayacağımın altını çizmek isterim. Her zaman olduğu gibi doğru, yorum katılmamış, maniple edilmemiş bilgilerin ve haberlerin tarafımdan doğru zamanda verileceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın."