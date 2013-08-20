Fatih Terim kararını verdi; Milli Takım'ın başına geçecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım’ın başına geçeceği yönündeki iddialar hakkında, “Beni 40 yıldır tanıyan tanır, bilen bilir. Bir takımın başında teknik direktörü varken, asla ve asla transfer görüşmesi yapmam” dedi.

A Milli Takım’ın başına geçeceği iddia edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim söylentilere açıklık getirdi.

AMK Gazetesi'nin haberine göre Gaziantepspor maçının ardından Ay-Yıldızlı ekiple ilgili dedikoduların ayyuka çıkmasından rahatsızlık duyan tecrübeli teknik adam bu sabah yakın çevresine yaptığı açıklamada “Beni 40 yıldır tanıyan tanır, bilen bilir. Bir takımın başında teknik direktörü varken, asla ve asla transfer görüşmesi yapmam. Benim böyle bir adetim yoktur. Galatasaray’da görevimin başındayım” ifadesini kullandı.

Galatasaraylı yöneticiden açıklama

TFF'nin Fatih Terim planına Galatasaray cephesinden olumsuz yanıt geldi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, "TFF'den Fatih Terim'e böyle bir teklif geleceğine ihtimal bile vermiyorum" dedi.

‘Böyle bir teklife ihtimal bile vermiyorum’

Çok tartışılan iddia hakkında Radyospor'a konuşan yönetici Şükrü Ergün, "Türkiye Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e böyle bir teklif yapacağına ihtimal dahi vermiyorum. Her şeyden önce bu etik değil. Bunu TFF'ye yakıştıramam" dedi.

‘Terim reddeder’

Terim'in de böyle bir olaya kesinlikle sıcak bakmayacağını belirten Ergün, "Bize TFF'den gelmiş bir teklif yok. Milli takımın başında bir hoca varken, TFF'nin kalkıp ta Fatih hocaya böyle bir teklif yapacağına inanmadığı gibi Terim de bu tip etik dışı davranışları reddeder" dedi.

Terim'den de yanıt geldi

Bu arada AMK gazetesine konuşan, Fatih Terim, "Beni 40 yıldır bilen bilir. Bir takımın hocası varken asla transfer görüşmesi yapmam" dedi.