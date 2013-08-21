Fatih Terim, Yıldırım Demirören'le görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım teknik direktörlüğü için Fatih Terim ile sabah saatlerinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fatih Terim bir açıklama yapmadan ayrıldı.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldi.

Demirören'in evindeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve Fatih Terim görüşmeden ayrıldı.

Milli Takım'ın üstüste aldığı başarısız sonuçlar sonrası, yeni bir teknik adam arayışı başlamış ve gözler Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çevrilmişti. Bu konuda basına yansıyan haberler sonrası Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı görevinden istifa etmişti.

Avcı'nın istifasının ardından, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı arayarak, Terim'le görüşmek için izin istemişti. Sarı-kırmızılı kulüpten de bu görüşmeye onay gelmişti.

Onayın ardından bu sabah Demirören ile Terim buluştu. Eğer anlaşma sağlanırsa, Fatih Terim'in hem Galatasaray'ı hem de Milli Takım'ı çalıştırması bekleniyor.