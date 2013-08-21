T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim, Yıldırım Demirören'le görüştü

A Milli Takım'ın başına Fatih Terim'in gelmesi için başlatılan süreçte önemli bir adım atıldı

21 Ağustos 2013 13:46

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım teknik direktörlüğü için Fatih Terim ile sabah saatlerinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fatih Terim bir açıklama yapmadan ayrıldı.
 
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldi.

Demirören'in evindeki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve Fatih Terim görüşmeden ayrıldı.

Milli Takım'ın üstüste aldığı başarısız sonuçlar sonrası, yeni bir teknik adam arayışı başlamış ve gözler Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çevrilmişti. Bu konuda basına yansıyan haberler sonrası Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı görevinden istifa etmişti.

Avcı'nın istifasının ardından, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı arayarak, Terim'le görüşmek için izin istemişti. Sarı-kırmızılı kulüpten de bu görüşmeye onay gelmişti.

Onayın ardından bu sabah Demirören ile Terim buluştu. Eğer anlaşma sağlanırsa, Fatih Terim'in hem Galatasaray'ı hem de Milli Takım'ı çalıştırması bekleniyor.

 

ETİKETLER

fatih terimyıldırım demirörenmilli takımgörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24