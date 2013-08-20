Avcı istifa etti, TFF Terim'le görüşecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın TFF ile karşılıklı anlaşarak milli takımlar bünyesindeki görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Milli takımlarda 17 Kasım 2011'de başladığı görevinde 21 ay boyunca gururla ve onurla hizmet ettiğini belirten Avcı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbolun içinde kazanmak da kaybetmek de olduğu gibi birlikte çalışmak da ayrılmak da var. Ben de ayrılmanın en doğru karar olduğunu düşündüm ve bu görüşümü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ile paylaştım. Başta şahsı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim."

Ay-Yıldızlılar, son olarak hazırlık maçında Gana ile 2-2 berabere kalmıştı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Fatih Terim ile görüşme isteğine onay verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aysal, kendisini telefonla arayan Demirören'in isteğini kabul etti.

Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı sayın Yıldırım Demirören, bizzat başkanımız sayın Ünal Aysal'ı telefonla arayarak Abdullah Avcı'nın A Milli Takım Teknik Direktörlük görevinden resmen ayrıldığını, bu çok önemli milli görev için Galatasaray'dan anlayış ve Fatih Terim ile görüşmek için izin istediğini bildirmiştir.

Başkanımız bu görüşme için istenen onayı vermiş olup, Galatasaray'ın karar ve şartlarını, sayın Fatih Terim ve TFF arasında işbirliği konusunda bir mutabakat hasıl olması halinde ayrıca kendilerine iletileceğini bildirmiştir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca haberdar edilecektir."