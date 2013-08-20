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Spor

Flaş iddia! Fatih Terim'e A Milli Takım için davet

Galatasaray -Gaziantepspor maçı sonrası Lig TV'de yayınlanan 'Maraton' programında Şansal Büyüka, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'e, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi için teklif götürüleceğini söyledi

20 Ağustos 2013 05:09


Futbol Federasyonu, Abdullah Avcı yönetimindeki Milli Takım'ın üst üste kötü sonuçlar alması üzerine harekete geçti.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Galatasaray -Gaziantepspor maçı sonrası Lig TV'de yayınlanan 'Maraton' programında oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Şansal Büyüka, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'e, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi için teklif götürüleceğini söyledi.

"Terim'in sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımı bırakmayacağını" vurgulayan Büyüka, "Şu an nabız yoklanıyor. Fatih Hoca'ya (Sezon sonuna kadar hem Galatasaray hem de Milli Takım'ı çalıştır) denecek. Sezon bittikten sonra Galatasaray izin verirse sadece Milli Takım'ın başına geçmesi istenecek" ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklifin çok kısa süre içinde Terim'e götürüleceğini öne süren Büyüka, "Süre 48 saat ya da daha az olabilir" dedi.

 

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